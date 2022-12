DroidApp Awards: dit zijn de 5 beste smartphones van 2022

Het hele jaar door zijn we bezig met smartphones in alle soorten en maten. Tijd om te kijken naar wat de beste smartphone van 2022 is. Welke smartphones gaan er met de DroidApp Award 2022 naar huis?

Beste smartphone van 2022

In het afgelopen jaar zijn er een hoop smartphones uitgebracht door de verschillende merken. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar welke smartphone een plekje verdient in de erelijst. Want welke smartphone is de beste keuze? Hierbij kijken we naar verschillende aspecten zoals het gebruiksgemak, de prestaties, het updatebeleid en natuurlijk de prijs-kwaliteitverhouding.

Net als in eerdere edities van de DroidApp Awards, kiezen we niet voor één smartphone als winnaar. Dit omdat er veel keuze is uit toestellen in verschillende prijsklassen. Een goed toestel uit het middensegment maakt dan veel moeilijker kans tegenover een high-end smartphone die dubbel of soms zelfs driemaal zo duur is.

Net als in het artikel over de DroidApp Awards 2021, hebben we één grote winnaar. De andere smartphones staan in willekeurige volgorde.

De grote winnaar: Motorola Edge 30 Ultra

Wat ons betreft wint Motorola de DroidApp Award voor ‘Beste smartphone van 2022’. De smartphone hebben we eerder uitgebreid besproken in de Motorola Edge 30 Ultra review. Voorzien van een razendsnelle processor en de erg handige Motorola-tools. Denk bijvoorbeeld aan het schudden met het toestel om de zaklamp in te schakelen. Op het gebied van accuduur wist de Edge 30 Ultra ontzettend te overtuigen. Tóch een lege accu? Met de meegeleverde snellader is de batterij zo weer vol. Het updatebeleid is aardig, maar had nog beter gemogen. Ook de zoom-prestaties van de camera zien we graag beter bij de Edge 40 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra is de high-end smartphone uit de S22-serie van dit jaar. We hebben het toestel van alle kanten bekeken in de Samsung Galaxy S22 Ultra review. De telefoon maakt erg goede foto’s, weet alle taken vlot uit te voeren en zal je op weinig vlakken teleurstellen. Leuke toevoeging is de S Pen waarmee je extra acties kunt uitvoeren. Wil je een wat minder groot toestel, dan is de Galaxy S22+ ook een leuk toestel. Eveneens een perfecte camera, al stelt de accuduur wel wat teleur bij intensief gebruik. Liever goedkoper uit zijn, dan zouden we kiezen voor de Galaxy A53.

Google Pixel 7 Pro

Google heeft dit jaar voor het eerst officieel de Pixel-telefoons uitgebracht in Nederland. In onze Pixel 7 Pro review hebben we één van de twee modellen uitgebreid aan de tand gevoeld. Wat een onwijs goede foto’s maakt dit toestel. Daarbij is het toestel erg prettig in het gebruik, al is hij wel vrij fors in omvang. Een belangrijk nadeel is wel de slechte accuduur, die deze geweldige smartphone toch onderuit haalt. Desondanks is de Pixel 7 Pro wel écht een toestel dat je op veel gebieden tevreden zal stellen.

OnePlus Nord CE 2

Een goedkopere smartphone die ons ook heeft weten te overtuigen is de OnePlus Nord CE 2. Deze 5G-smartphone kost ongeveer vandaag de dag nog zo’n 300 euro, en daarmee heb je echt een leuk toestel in huis. De camera doet goed zijn werk overdag en de accuduur is prima. Daarnaast ligt de update naar Android 13 in het verschiet, al is niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. De batterij van de telefoon doet het uitstekend en met 65W is het toestel zo weer opgeladen. Alles over deze fijne mid-end smartphone lees je in de OnePlus Nord CE 2 review.

Motorola Edge 30 Neo

Wanneer je niet teveel geld uit wilt geven aan een smartphone, dan kun je prima bij Motorola terecht. De Edge 30 Ultra is niet de enige Motorola die in de prijzen valt bij de DroidApp Awards van 2022. De goedkopere Motorola Edge 30 Neo doet dat ook. We hebben de smartphone eerder al besproken in de Motorola Edge 30 Neo review en wist uit te blinken met zijn geweldige accuduur, razendsnel opladen, een compleet pakket en ook het handige notificatielampje rondom de cameramodule. Je bent zeker van Android 13 en Android 14.

