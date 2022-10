De 5 beste smartphones tot 200 euro: welke kan ik het best kiezen? (10/2022)

Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan kom je er pas achter hoeveel keuze er eigenlijk is. Met onze kennis en informatie, geven we je advies voor de beste smartphone tot 200 euro.

Beste smartphone tot 200 euro

Smartphones zijn er in vele soorten, maten en prijzen. In die prijsklassen zijn er ook nog veel verschillen tussen specificaties en mogelijkheden. Met al onze kennis en ervaringen, delen we in dit overzicht de beste smartphones tot 200 euro. We doen dit puur vanuit onze eigen ervaringen, samen met de ervaringen van vele gebruikers. Geheel onafhankelijk.

Samsung Galaxy A13

Een degelijke smartphone voor zo’n 170 euro, dat is de Samsung Galaxy A13. Voor dat bedrag heb je een flink 6,6 inch scherm, met zelfs een Full-HD+ resolutie. De smartphone wordt gelijk geleverd met een flinke accucapaciteit van 5000 mAh en deze kun je opladen met een kracht van 25W. Voor het maken van foto’s zijn er vier camera’s, met een 50 megapixel hoofdcamera. Gebruikers zijn doorgaans goed enthousiast over het toestel, zeker voor deze prijs. Houd wel rekening met het formaat, want sommigen zullen hem te groot vinden. Standaard is er 64GB interne opslagruimte, voor 20 euro meer heb je 128GB aan geheugen. Beiden zijn uit te breiden met een geheugenkaart.

Xiaomi Redmi Note 11

Een telefoon die qua bedrag rond de 200 euro zit, is de Xiaomi Redmi Note 11. De toestellen van Xiaomi kenmerken zich door het gebruik van de eigen MIUI-skin en het is persoonlijk of je dit prettig vindt, deze werkt namelijk best anders dan skins van andere fabrikanten. Verder heb je een prima toestel met een flinke dosis specificaties. Een 6,43 inch 120Hz AMOLED-scherm, een quad-camera met 50MP hoofdlens en een Snapdragon 680 chipset van Qualcomm. Je kunt de 5000 mAh batterij snel weer opladen met de 33W lader. Een heel compleet toestel, met 128GB opslagruimte en waar gebruikers enthousiast over zijn. Deze zouden we aanraden voor de camera en batterijduur. Een prima keuze.

Moto G42

In de categorie ‘beste smartphone tot 200 euro’ is ook de Moto G42 een goede keuze. De fabrikant heeft deze smartphone uitgerust met een 6,4 inch OLED-scherm, maar wel met de 60Hz verversingssnelheid. De telefoon heeft ook een 50 megapixel camera, bijgestaan door twee andere lenzen. Er is dezelfde Snapdragon 680 chipset, zoals bij de Xiaomi. De smartphone heeft eveneens een 5000 mAh batterij met 18W opladen. Goed om te weten is dat de Motorola vol zit met handige foefjes. Zo kun je even schudden met het toestel om de zaklamp in te schakelen en draaien met je pols om de camera te starten. De telefoon is te koop in de kleuren groen en roze en komt standaard met 128GB opslagruimte.

Oppo A57

Een strakke smartphone voor een betaalbare prijs; dat is toch wel de Oppo A57. De smartphone is uitgerust met de Helio G35 chipset van MediaTek en biedt een 6,56 inch beeldscherm. In tegenstelling tot sommige andere modellen in dit overzicht is dat een ‘gewoon’ een IPS LCD-scherm, daarnaast is het geen Full-HD+, maar enkel een HD+ resolutie. De dual-camera heeft een 13 megapixel hoofdlens. De accucapaciteit van de smartphone komt uit op 5000 mAh en kun je opladen met de 33W lader.

Nokia G21

Dan is er nog de Nokia G21, een smartphone met drie jaar aan updates en twee Android OS-updates; 12 en 13 dus. De smartphone draait echter nog steeds op Android 11, al is Android 12 in de buurt volgens de berichten. Ook hier een 50 megapixel hoofdlens, samen met tweemaal een 2MP lens. De smartphone wordt geleverd met 6,5 inch HD+ beeldscherm en een flinke 5050 mAh batterij met 18W laden. De chipset in het toestel is de Unisoc T606. In onze Nokia G21 review schreven we dat de camera redelijke plaatjes schiet, maar dit niet altijd de mooiste foto’s zijn.

Welke kan ik het beste kiezen?

Het kiezen van een nieuwe smartphone is mogelijk een erg lastige keuze. Gelukkig kunnen we je hiermee helpen. In het aanbod van smartphones tot 200 euro is er aardig wat keuze, maar wat ook uit dit overzicht blijkt is dat er qua specificaties niet eens veel verschil in zit. Dat kan het kiezen nog moeilijker maken.

Wil je de beste camera, dan zouden we de Xiaomi Redmi Note 11 aanraden. Een mogelijk nadeel is wel de MIUI skin die echt wel eigenaardiger is dan de andere fabrikanten. Welke skin je prettig vindt is persoonlijk; die van Motorola is minimalistisch in de vormgeving maar heeft erg handige toevoegingen die we ook al eerder hebben benoemd. Qua updates zit je het best bij Samsung en ook Motorola doet het hierin aardig.

