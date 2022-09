De 5 beste apps van augustus 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

Aan het begin van de nieuwe maand blikken we terug op de maand ervoor. Tijd dus om terug te blikken op de maand augustus. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van augustus 2022?

Android in augustus

In het afgelopen weekend hebben we na maandenlang onderzoek, onze uitgebreide weer-app test 2022 gepubliceerd. Welke weer-app is het best en het meest accuraat?

Augustus was de maand waarin we meerdere nieuwe smartphones zagen. Allereerst Samsung, dat de Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 presenteerde. Het merk kwam daarbij ook met de Galaxy Watch 5. OnePlus presenteerde eveneens haar nieuwe device; de OnePlus 10T. Xiaomi presenteerde haar stijlvolle Mix Fold 2. Motorola had ook nog wat nieuws in de aanbieding; we zagen de Razr 2022 en ook de Moto X30 Pro en S30 Pro zijn aangekondigd. Op 8 september staat een Europese aankondiging van het merk gepland. Oppo had de aankondiging van de Oppo Watch 3; een stijlvolle smartwatch en de Reno 8-serie.

Leestip: een hele interessante aanbieding bij KPN: 12 maanden lang, de hele looptijd van het contract internet en televisie voor slechts 35,00 euro. We hebben alle details voor je hier op een rij gezet over deze KPN-aanbieding.

Natuurlijk was er ook nog de officiële aankondiging van Android 13, waarbij we ook alles te horen kregen over de nieuwe functies en mogelijkheden. Oppo presenteerde begin deze maand de nieuwe ColorOS 13 skin, de laag die over Android 13 gelegd zal worden. Samsung is ook al druk bezig met de ontwikkeling van Android 13 voor haar Galaxy-modellen; we maken kennis met One UI 5.0.

In Duitsland heeft een geschil tussen Nokia en Oppo (en OnePlus) ervoor gezorgd dat toestellen van Oppo en OnePlus niet meer verkocht mogen worden bij onze Oosterburen. De NS begint met het testen van inchecken met je betaalpas of smartphone voor de trein. Tevens is het handig om even dit overzicht te checken. Daarin staan 32 applicaties die je vanwege malware en adware maar beter snel van je telefoon of tablet kunt verwijderen. Verder werd bekend dat RTL XL vervangen wordt door Videoland en niets meer er gratis zal zijn.

De vergeten…

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’, ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten tablet’ is uitgebreid met de volgende vier nieuwe edities;

Reviews, specials en tips

In augustus verschenen de verschenen verschillende testen en reviews op DroidApp. Die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

We hebben ook nog enkele specials en tips gepubliceerd op de website. Die zetten we hieronder voor je neer.

Uiteraard hebben we ook nog onze handige overzichten met wat er nieuw op de streamingdiensten is. Dit allemaal netjes per week op een rijtje gezet.

Beste apps

We hebben in augustus over verschillende applicaties geschreven. Apps die nieuw zijn uitgebracht, handig zijn in gebruik of een update hebben mogen ontvangen.

Tikkie

Tikkie is een handige applicatie die door veel Nederlanders wordt gebruikt. Je kunt handig kosten splitsen en zo delen met de rest van je vriendengroep. Met de nieuwste update kun je de Groepie gebruiken. Hiermee kun je betaalverzoeken delen met een groep. Dat is handig, want iedere deelnemer aan die groep kan zijn of haar uitgaven in de groep zetten, waarna, na alle uitgaven, de kosten eenvoudig onder elkaar verdeeld kunnen worden.

TomTom Go Ride

TomTom heeft de TomTom Go Ride app uitgebracht. Dit is een applicatie speciaal voor de motorrijder die van A naar B wilt. Bij het plannen van je route via de gratis app kun je de spanning aanpassen, zodat je eventueel wat extra bochten en uitdaging mee kunt pakken op je rit. Je krijgt de navigatie, samen met aanwijzingen en instructies. Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon de snelste route te kiezen, met de bekende TomTom-kaarten.

Buienradar

Buienradar kun je natuurlijk op je smartphone of de computer gebruiken; sinds augustus is het weer mogelijk om hem ook op de smartwatch te downloaden. Heb je een Wear OS smartwatch, dan is de Buienradar smartwatch app te downloaden voor op het horloge. Je hebt toegang tot de radarbeelden, de grafiek met de neerslagverwachting en de voorspelling voor het komende uur.

Google Meet

In de nieuwste versie van Google Meet vind je ook verbeteringen. Live-sharing voor Spotify en YouTube is toegevoegd aan de dienst. Hiermee kun je dus direct met iemand anders, of in een groep een streamingsessie delen. Samen kun je dus muziek uitwisselen en luisteren via Spotify, of een video delen via het bekende videoplatform. Tevens kunnen er enkele spelletjes gespeeld worden via Google Meet, zoals Uno, Kahoot of Heads Up!.

NS Reisplanner

In de nieuwste versie van de NS app kun je vanaf nu handige meldingen instellen. Het gaat om meldingen die informatie geven wanneer er op jouw traject, of tijdens jouw geplande reis iets gebeurt dat hierop invloed heeft. Is je trein vertraagd, wordt er grote drukte verwacht of is de trein misschien uitgevallen… allemaal zaken waar je graag van op de hoogte wordt gebracht voor het moment zelf.

