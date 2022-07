De 5 beste tijdschrift-apps voor Android

Applicaties zijn er in vele soorten en maten. Ben je, bijvoorbeeld voor op vakantie, op zoek naar een app om tijdschriften te lezen op je tablet of smartphone? Dan komt deze app-special goed van pas.

Tijdschrift apps

Wil je op het strand, in de tuin of gewoon thuis op de bank genieten van een tijdschrift, zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft? Dan kun je deze vaak ook gewoon lezen op je smartphone of tablet. DroidApp zet drie handige tijdschrift-apps op een rijtje waarmee je direct aan de slag kunt.

Readly

Bij het opstarten van de Readly app begin je met het aanmaken van een account. Zo kun je bijvoorbeeld je aankopen beheren en je favorieten beheren. Voor 11,99 euro per maand krijg je onbeperkt toegang tot alle tijdschriften en kun je familietoegang aanmaken, voor vijf profielen. In de Readly app kun je kiezen voor tijdschriften in andere talen, maar natuurlijk ook in het Nederlands. Door je interesses aan te geven, krijg je gelijk voorgeschoteld wat mogelijk interessant voor je is. Niet alleen de nieuwste edities vind je er, ook eerder verschenen uitgaven komen terug in de Readly app. Tevens zijn er verschillende kranten te lezen.

Tijdschrift.nl

DPG Media, een bekende uitgever in Nederland, heeft de Tijdschrift.nl app. Met deze applicatie heb je toegang tot tijdschriften en artikelen van verschillende bladen. Denk aan Donald Duck, Libelle, Linda, Veronica, AutoWeek, Tina, verschillende roddelbladen en meer. Je kunt verschillende instellingen beheren, zoals het lezen in de donkere modus en het aanpassen van de lettergrootte. Losse edities kun je makkelijk kopen via de app en het is ook mogelijk om op meerdere apparaten tegelijkertijd te lezen.

Zinio

Keuze uit meer dan 6.000 tijdschriften krijg je met de Zinio app, welke je natuurlijk ook gewoon offline kunt downloaden op je Android-apparaat. Je Zinio bibliotheek kun je synchroniseren met verschillende platformen, waaronder iOS, Windows, Mac en natuurlijk andere Android-apparaten. Je kunt voor de artikelen kiezen uit verschillende lettergroottes en de donkere modus. Het aanbod is uitgebreid, maar bevat het meest Engelstalige content.

Blendle

Blendle is een bekende Nederlandse aanbieder van artikelen. Een groot aantal bekende titels kun je terugvinden in de app van Blendle. Na registratie kun je de app 14 dagen kosteloos gebruiken en kennis maken met het platform. Verder vind je ook ingesproken artikelen, zodat je deze rustig kunt beluisteren. Voor een vast bedrag per maand kun je tientallen tijdschriften lezen via Blendle.

TijdschriftenBieb

Ben je lid van de Bibliotheek, dan kun je kosteloos de TijdschriftenBieb app gebruiken. Er zijn ruim twintig titels waaruit je kunt kiezen. De preview is voor iedereen gratis beschikbaar, wil je alles lezen, dan kun je inloggen met je Bibliotheek-account. Tijdschriften kun je direct toevoegen aan je leeslijst, zodat je niets meer hoeft te missen.

Gebruik jij een andere app voor je tijdschriften? We horen het graag! Deel je favoriet in een reactie, onder dit bericht.