VakantieBieb 2020 app: gratis boeken lezen en audioboeken luisteren

Iedere zomer kun je je smartphone of tablet meenemen op vakantie, voor het lezen van gratis boeken. Dit jaar kan dat opnieuw. In de VakantieBieb 2020 app kun je nu tientallen boeken gratis lezen, en zelfs naar audioboeken luisteren.

VakantieBieb 2020

We werden op een handige app gewezen, VakantieBieb 2020. Deze applicatie laat je net als in voorgaande jaren uit tientallen boeken kiezen om te lezen, ideaal voor op vakantie. Het gaat om boeken in verschillende genres voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Dit is gratis voor leden van de bieb, maar ook voor niet-leden, er zijn geen verplichtingen.

Volwassenen kunnen kiezen uit dertig verschillende titels. De titels voor de jeugd zijn onderverdeeld in leeftijdscategorie. Nieuw dit jaar is dat verschillende titels (ook) beschikbaar zijn als luisterboek. Hierdoor kun je lekker onderuitgezakt in je campingstoel luisteren naar je favoriete boek.

De VakantieBieb 2020 app is geheel gratis. Wel moet je nog even doorlezen, want na 31 augustus 2020 vervalt de toegang. Ga je nog op vakantie, dan kun je de titels offline downloaden. Je kunt de toepassing downloaden uit de Play Store via onderstaande button.