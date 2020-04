ThuisBieb app: gratis 100 e-books lezen voor jong en oud

Tijdens het coronavirus kan de verveling toeslaan. Voor jong en oud is er nu goed nieuws. Via de ThuisBieb app kun je 100 e-books gratis lezen. Er is keuze uit verschillende categorieën en genres. We zetten de details op een rijtje.

ThuisBieb app tijdens corona

Tijdens de zomervakantie kun je aan de slag met de ThuisBieb app. Zo kun je op zonnige dagen je vergapen uit een van de vele boeken die je vervolgens op je smartphone of tablet kunt lezen. Nu heeft ‘Koninklijke Bibliotheek’ de applicatie ook alvast opengesteld tijdens de coronacrisis. Voor een goed verhaal hoef je dus niet meer de deur uit, zo stelt de Nederlandse bibliotheek.

Tot en met 10 mei kun je in de ThuisBieb app kiezen uit 100 titels. Het gaat om e-books voor jong en oud; van kinderboeken tot aan thrillers. Maar je vind ook ruime keuze in non-fictie, autobiografie, romans, dagboeken en nog meer. De titellijst voor de jeugd heeft de boeken onderverdeeld in leeftijden, zodat je snel kunt zien welk boek bij een kind past.

Het lezen van 100 gratis e-books geldt tot en met 10 mei. Daarna verlies je de toegang tot de boeken. Om je databundel te sparen kun je ook boeken via de ThuisBieb app downloaden op je smartphone of tablet. Na 10 mei worden deze dan van je toestel verwijderd.

Je kunt de ThuisBieb applicatie gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.