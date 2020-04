De 7 beste apps voor het leren van een nieuwe taal

Het leren van een nieuwe taal kan een behoorlijke opgave zijn want waar start je met het leren van bijvoorbeeld Spaans of Frans? Gelukkig kun je op je smartphone en tablet gebruik maken van een aantal handige apps die je helpen stapsgewijs een taal te leren. De zeven beste apps voor het leren van een taal hebben we op een rij gezet.

Taal leren met een app

Het maakt niet uit of je serieus een taal wilt leren of dat je een aantal basis worden zoals hallo, alsjeblieft en dankjewel wilt leren voordat je op vakantie gaat. Er zijn tal van apps beschikbaar die je helpen een beetje verstaanbaar te maken in het buitenland. Met deze zeven taal-apps kun je oefenen en een andere taal leren spreken via je Android smartphone of tablet.

Duolingo

Duolingo is misschien wel een van de bekendste apps om een nieuwe taal te leren. Je begint in Duolingo makkelijk met een aantal basis worden en naarmate je vordert komen de eerste grammaticale verschillen aan bod. Je kunt in Duolingo een club aanmaken waarin je samen met anderen strijd om de wekelijkse titel in de wacht te slepen, je kunt ook anderen motiveren een taal te leren.

Memrise

Memrise is uitgeroepen tot een van de beste apps van 2017 volgens Google. Deze applicatie leert je een taal als een soort game waarbij je door het avontuur een taal steeds beter onder de knie krijgt. Doordat je een taal steeds beter gaat spreken vorder je in het avontuur en zal de vijand niet snel door hebben dat je de taal aan het leren bent.

Memrise heeft een aantal extra opties voor het leren van een taal zoals chatbots waarmee je een gesprek kunt voeren. Een pro-modus geeft offline toegang tot alle cursussen en modi. Er zijn meer dan voldoende nieuwe talen te ontdekken in de Memrise app zoals Japans, Engels, Duits of Frans.

Simya

Simya heeft voor Android verschillende apps uitgebracht waarmee je een taal kunt leren. Of je nou Zweeds, Noors, Thais, Japans, Koreaans, Duits, Engels, Russisch of bijvoorbeeld Turks wilt leren; de Simya ‘Leer Simpel’ apps helpen je hierbij. De applicatie bevat een groot aantal zinnen, woorden en teksten die je kunt leren en die duidelijk worden uitgesproken. Zo kun je je uitspraak oefenen! Via de pagina van de ontwikkelaar in de Play Store kun je de rest van de apps vinden voor de verschillende talen.

Busuu

Een van de beste apps van 2015, Busuu, leert je talen op een aantal verschillende manieren. Zo kun je het spreken en schrijven oefenen maar ontvang je ook grammatica tips en krijg je geluidsfragmenten te horen. Verder test de applicatie ook of je nieuwe talenkennis is blijven hangen met quizjes. Busuu leert je de 3000 belangrijkste woorden in een taal verdeeld over 150 verschillende onderwerpen.

Babbel

Babbel helpt je bij het leren van diverse talen, varieerend van Spaans tot Russisch en Indonesisch. Je kunt in de app je favoriete gespreksthema selecteren en oefenen. Gemiddeld duurt een les in de Babbel-app een minuut of 15. De taallessen zijn door professionele linguïsten gemaakt.

Tandem

Tandem is een community voor het leren van nieuwe talen, je vind er gesprekspartners om die lastige buitenlandse taal in de praktijk te brengen. Vooral handig wanneer je eigenlijk niemand kent die dezelfde taal spreekt als jij aan het leren bent. Bij het aanmelden worden een aantal vragen gesteld en je aanmelding dient goedgekeurd te worden door de beheerders.

Google Translate

Hoewel Google Translate niet altijd de beste vertaling geeft kan deze app een uitkomst zijn om te verduidelijken wat je bedoelt. Google Translate heeft ondersteuning voor tientallen talen en een flink aantal daarvan kunnen gebruikt worden voor een vertaling naar het Nederlands. Lees ook onze Google Translate tips. Tevens is er een handige tool waarmee je direct vanuit een andere app de hulp in kunt schakelen van Google Translate.

Bonus-tip: Drops

We hebben nog een extra applicatie toegevoegd aan dit lijstje. Het is de app Drops, een gratis app met een erg strak design. Met de Drops app kun je meer dan 30 talen leren op een speelse manier. In 5 minuten tijd per dag kun je er weer tegenaan. Ook zitten er enkele speelse elementen in die het leren van een nieuwe taal leuker en minder zwaar maken. Bij je eigen statistieken kun je zien hoe je er voor staat en kun je je resultaten delen met je vrienden.