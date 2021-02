Drops: leer met 5 minuten per dag een nieuwe taal

Apps om een nieuwe taal te leren zijn er in verschillende soorten en maten. Bekend is natuurlijk Duolingo, maar we willen je nu kennis laten maken met ‘Drops’. Dankzij de spelenderwijs lerende methode leer je op een fijne manier.

Drops: taal leer-app

Wil je werken aan je talenkennis, dan zijn er in de Google Play Store een hoop verschillende applicaties te vinden hiervoor. Op DroidApp hebben we eerder een uitgebreid overzicht gepubliceerd met de beste apps voor het leren van een nieuwe taal. Wil je je Engels bijspijkeren, of juist met een andere taal aan de slag; Zweeds, Duits, Spaans, Frans… of bijvoorbeeld IJslands?

Duolingo is misschien wel de meest bekende app om aan de slag te gaan met een ‘talencursus’. Voor degenen die op een andere manier en meer spelenderwijs aan de slag willen, is er Drops. Deze fris uitziende applicatie laat je op een vrij duidelijke manier een nieuwe taal leren. Bij het starten van de applicatie krijg je de optie te zien om een taal te kiezen die je wilt leren. Met Drops kun je kiezen uit 41 talen kiezen.

Spelenderwijs leren

De taal leer je in Drops middels verschillende spelletjes. Het is volledig visueel ingesteld waarbij je nieuwe woorden leert, en je begint met enkele zinnetjes. Volgens de ontwikkelaars ligt de focus op het leren van woorden, en minder op de grammatica. Het zijn woorden waar je echt iets aan hebt, zo stelt Drops. De vertaling van de woorden is standaard in het Engels, maar verborgen in je profiel, vind je ook een instelling om deze te veranderen in bijvoorbeeld het Nederlands.

Bij Drops leer je langzaam en per categorie. Zo begin je met bijvoorbeeld voedsel en wordt dat daarna uitgebreid met drinken, fruit en ga je zo verder. Alles wat je nodig hebt om je te redden in een bepaalde taal komt in zekere mate terug.

Spelenderwijs leer je dus direct nieuwe woorden en belangrijkere zinnen in een andere taal. Dit betekent dat je plaatjes naar het juiste woord sleept, of juist woorden vormt van losse letters. Daarbij zitten er ook andere spelletjes bij en hoor je ook steeds de uitspraak van het woord of de zin. Ik mis zelf de grammatica erbij, maar wellicht wordt dat spelenderwijs nog verder duidelijk.

Gratis en betaald

In de gratis versie gebruik je de app 5 minuten per dag. Daarna stopt de tijd en zie je een samenvatting met de woorden die je hebt geleerd. Ook kun je daar nog een keer de uitspraak en geschreven tekst zien van een woord. Wil je meer dan 5 minuten per dag leren, dan moet je je aanmelden voor Drops Premium. Je betaalt per maand 9,99 euro. Voor actietarieven krijg je ook korting op 1-jaar of lifetime. Deze prijzen verschillen met regelmaat.

Je kunt Drops gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.