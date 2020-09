Taal-app Duolingo bijgewerkt met donker thema

Steeds meer apps voor Android worden bijgewerkt met een donker thema. Nu volgt ook de fijne app Duolingo, die een ‘dark theme’ toevoegt.

Duolingo met donker thema

Voor het leren van een taal zijn er een hoop verschillende apps te vinden in de Play Store. DroidApp publiceerde eerder een overzicht met de beste apps om een nieuwe taal te leren. Duolingo is hier zeker een mooi voorbeeld van. Met een nieuwe update wordt deze nog beter.

Het gaat om een server-side update die een donker thema toevoegt. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om bij de instellingen, te bereiken via je eigen profiel, een donker thema in te stellen. De kleuren worden dan aangepast zodat het rustiger is voor de ogen. Bij de instellingen kun je kiezen om het donkere thema handmatig in te stellen, of eventueel automatisch aan te passen. Wanneer je je toestel dan op de donkere modus zet, wordt deze meegenomen in Duolingo.

Je hoeft voor het donkere thema geen update te downloaden uit de Google Play Store. De functie wordt automatisch geactiveerd. Je krijgt hiervan een melding van de app.