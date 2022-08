RTL XL wordt volgend jaar vervangen door Videoland: niets meer gratis

RTL XL houdt op te bestaan. De dienst wordt vanaf 2023 vervangen door de dienst Videoland. Daarmee verdwijnt ook een belangrijke eigenschap van het platform. Het gratis terugkijken van programma’s vervalt hiermee.

Videoland neemt RTL XL over

Het stokje van RTL XL wordt in 2023 overgenomen door Videoland. Het videoplatform zal ophouden te bestaan in de huidige vorm, waarbij alle RTL programma’s enkel nog via Videoland zijn te bekijken. Op dit moment is dat ook al mogelijk, al dien je dan over een account te beschikken, met daaraan een abonnement gekoppeld. Je kunt nu tot 7 dagen terug gratis de gemiste uitzendingen bekijken via RTL XL, maar ook dat zal niet langer meer mogelijk zijn als RTL XL verleden tijd is.

RTL XL zegt zelf hierover het volgende;

“Wij willen alle videocontent van RTL samenbrengen op één on demand platform. Videoland is in een aantal jaar enorm gegroeid tot dé niet meer weg te denken nummer één lokale streamingdienst van Nederland. (De absolute nummer 2 als je kijkt naar alle aanbieders). Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders het heel logisch vinden om ook hun RTL programma’s bij Videoland terug te kijken. Door alle programma’s vanaf 2023 op één platform aan te bieden maken we het makkelijker en duidelijker voor de kijker.”

Onlangs maakte Videoland bekend dat het de prijzen voor de abonnementen verhoogt.