Netflix: dit wordt de prijs van het nieuwe abonnement met reclame

Netflix werkt aan een nieuwe abonnementsvorm, goedkoper maar met reclame. Al langere tijd gaan er hierover berichten rond. Nu wordt er meer informatie hierover gedeeld, zoals details over de advertenties en de prijs van het abonnement.

Netflix met reclame: wat wordt de prijs?

Nieuwsbureau Bloomberg meldt nieuwe informatie over de nieuwe abonnementsvorm van Netflix. Op dit moment heb je keuze uit drie abonnementen met prijzen die starten bij 7,99 euro per maand. Daarnaast kun je voor 11,99 euro per maand of 15,99 euro een abonnement afsluiten bij de streamingdienst. Al langer gaan er berichten rond over een vierde variant. Deze moet goedkoper worden en wordt voorzien van advertenties. Volgens de bron krijgt dat abonnement in de Verenigde Staten een prijs van tussen de 7 en 9 dollar per maand.

Als we deze prijzen omrekenen naar euro’s, zou dat uitkomen op een abonnement van tussen de 6,99 en 8,99 euro per maand. Wel liggen in de VS de prijzen al wat hoger; 9,99 dollar, 15,49 dollar en 19,99 dollar per maand. Dit zou kunnen betekenen dat in ons land de prijzen voor deze abonnementsvorm uitkomen tussen de 4,99 euro en 6,99 euro per maand. Volgens Bloomberg kiest de videodienst ervoor om geen advertenties aan het begin of eind van een film of serie te tonen. De maximale tijd dat een advertentieblok duurt zou circa vier minuten zijn. Tevens zou Netflix van plan willen zijn om mensen niet op te zadelen met steeds dezelfde advertenties.

Eind dit jaar zou de reclamevariant van Netflix in verschillende landen aangeboden moeten worden. Volgend jaar wordt het aantal landen uitgebreid.

