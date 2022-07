‘Goedkoper Netflix-abonnement krijgt minder series en films in aanbod’

Netflix heeft meer details vrijgegeven over het goedkopere abonnement dat eraan zit te komen. Voor minder geld per maand krijg je dan wel zo nu en dan reclame te zien, maar er gaat nog meer veranderen, zo wordt duidelijk.

Netflix voor minder geld

Het hangt al een tijdje in de lucht, en eerder heeft Netflix al bevestigd dat het komt met een goedkoper abonnement. Nu zijn er nieuwe details gedeeld over de mogelijkheden van het goedkopere abonnement. Begin 2023 zal de streamingdienst het abonnement aankondigen. Duidelijk is al wel dat je voor een lager maandbedrag wel reclames krijgt te zien. Netflix-topman Ted Sarandos geeft nu meer informatie over wat je verder kunt verwachten.

Het aanbod van het goedkopere Netflix abonnement zal kleiner zijn dan dat van het normale abonnement. De oorzaak hiervan ligt volgens Sarandos aan het feit dat er voor de verschillende soorten content nieuwe afspraken en deals nodig zijn met producenten en filmstudio’s. Sarandos zegt hierover het volgende;

“Het overgrote deel van wat mensen op Netflix kijken kunnen we ook opnemen in ons abonnement met reclames. Over sommige zaken zijn we nog in gesprek met de studio’s. We raken wat content kwijt, maar niet alles. Ik verwacht niet dat het een grote belemmering zal vormen”

Het advertentiemodel van Netflix moet beter zijn dan de ervaring die geboden wordt bij tv-zenders, zo stelt de streamingdienst. Zowel voor adverteerders als voor de consument. Het is nu nog niet bekend wat de prijs wordt van het abonnement.

Leestip: Nieuw op Netflix, Amazon, HBO en Disney+ de komende week (week 30 – 2022)