Ook deze komende week zijn er weer nieuwe films, series en documentaires te ontdekken op de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 30 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.



Netflix

Pipa

Jaren nadat ze naar een afgelegen stadje is verhuisd, wordt ex-agent Pipa teruggetrokken in de duistere wereld die ze dacht achter zich te hebben gelaten wanneer er een lijk op haar terrein verschijnt.

Keep Breathing (seizoen 1)

Wanneer een klein vliegtuig midden in de Canadese wildernis neerstort, moet een eenzame vrouw tegen de elementen en de kansen vechten om te overleven.

Rebelde (seizoen 2)

Ga terug naar Elite Way School waar een nieuwe generatie studenten de Battle of the Bands hoopt te winnen.

Street Food: USA , ga op reis door de keuken van de straat in de VS.

, ga op reis door de keuken van de straat in de VS. Luizenmoeder – De Film , Ank probeert met haar collega’s de school weer op de rit te krijgen na het wegvallen van Anton.

, Ank probeert met haar collega’s de school weer op de rit te krijgen na het wegvallen van Anton. Dream Home Makeover , gezinnen op zoek naar het perfecte huis krijgen een unieke makeover.

, gezinnen op zoek naar het perfecte huis krijgen een unieke makeover. The Entitled, Plotseling in de high society gekatapulteerd, probeert een jonge vrouw die een beetje finesse mist zich te integreren in haar nieuwe omgeving.

Disney+

Under the Banner of Heaven (seizoen 1)

Het geloof van een vrome detective wordt op de proef gesteld als hij een brute moord onderzoekt die verband lijkt te houden met de neergang van een gewaardeerde familie in Utah in het LDS-fundamentalisme en hun wantrouwen in de regering.

Pathé Thuis

Ambulance

De gedecoreerde veteraan Will Sharp, die wanhopig op zoek is naar geld om de medische rekeningen van zijn vrouw te betalen, vraagt hulp aan zijn adoptiebroer Danny. Danny, een charismatische beroepscrimineel, biedt hem in plaats daarvan een deal aan: de grootste bankoverval in de geschiedenis van Los Angeles: 32 miljoen dollar.

The Bad Guys

Wanneer de beruchte slechteriken eindelijk worden gepakt na jaren van ontelbare overvallen en het zijn van ’s werelds meest gezochte schurken, bemiddelt Mr. Wolf een deal om ze allemaal uit de gevangenis te redden.

I Am Zlatan , Het verhaal van Zlatan Ibrahimović

, Het verhaal van Zlatan Ibrahimović Rumble, In een wereld waar monsterworstelen een wereldwijde sport is en monsters supersterrenatleten zijn, probeert de tiener Winnie in de voetsporen van haar vader te treden door een sympathiek underdogmonster tot kampioen te coachen.

Amazon Prime Video

Paper Girls (seizoen 1)

Het is de dag na Halloween in 1988 wanneer vier jonge vriendinnen per ongeluk in een intergalactisch gevecht terechtkomen en op onverklaarbare wijze getransporteerd worden naar het jaar 2019. Wanneer ze oog in oog komen te staan met hun volwassen zelf, ontdekt elk meisje haar eigen sterke punten terwijl ze samen een weg terug proberen te vinden naar het verleden en tegelijkertijd de wereld van de toekomst proberen te redden.

HBO Max

Pretty Little Liars: Original Sin (seizoen 1)

Twintig jaar geleden werd het arbeidersstadje Millwood door een reeks tragische gebeurtenissen bijna uit elkaar gerukt. Nu, in het heden, wordt een groep ongelijksoortige tienermeisjes gekweld door een onbekende aanvaller en moeten ze boeten voor de geheime zonde die hun ouders twee decennia geleden hebben begaan, en ook voor hun eigen zonde.

We Met in Virtual Reality

Deze meeslepende en onthullende documentaire is volledig gefilmd binnen de wereld van virtual reality (VR) en gaat uit van verschillende unieke gemeenschappen binnen VR Chat. Door middel van observerende scènes, opgenomen in real-time, in ware documentaire stijl, onthult deze film de groeiende kracht en intimiteit van verschillende relaties gevormd in de virtuele wereld, waarvan vele begonnen tijdens de COVID-19 lockdown, terwijl zovelen in de fysieke wereld werden geconfronteerd met intense isolatie.