Nieuw op Netflix, Amazon, HBO en Disney+ de komende week (week 28 – 2022)

We hebben een warme week voor de boeg dus ’s avonds maar even lekker afkoelen met deze nieuwe series en films. Deze titels vind je nieuw op Netflix, Pathé, Amazon en HBO in week 28 van 2022.

Netflix

Für Jojo

Wanneer haar beste vriendin Jojo verliefd wordt en hun wilde datingavonturen in Berlijn achter zich laat, doet Paula er alles aan om haar huwelijk te saboteren.

Extraordinary Attorney Woo

De briljante advocate Woo Young-woo gaat de uitdagingen aan in de rechtszaal en daarbuiten als nieuweling bij een top advocatenkantoor en een vrouw met autisme.

Kung Fu Panda: De drakenridder (seizoen 1)

Volg de avonturen van Po, die samenwerkt met een no-nonsense Engelse ridder genaamd Wandering Blade om een verzameling van vier krachtige wapens te vinden voordat een mysterieus paar wezels dat doen, en de wereld van de ondergang te redden.

Resident Evil (seizoen 1)

Bijna drie decennia na de ontdekking van het mysterieuze T-virus, onthult een uitbraak de duistere geheimen van de Umbrella Corporation. Gebaseerd op de horror franchise Resident Evil.

Pathé Thuis

Wrong Place

Een methamfetamine kok jaagt op de voormalige politiechef van een klein stadje om hem het zwijgen op te leggen voordat hij een ooggetuigeverklaring tegen zijn familie kan afleggen, maar uiteindelijk komt hij voor meer te staan dan waar hij op had gerekend.

Amazon Prime Video

Don’t Make Me Go

Wanneer een alleenstaande vader van een tienerdochter verneemt dat hij een fatale hersentumor heeft, neemt hij haar mee op een road trip om de moeder te vinden die haar jaren voordien in de steek liet en om te proberen haar alles te leren wat ze in de rest van haar leven nodig zou kunnen hebben.

James May: Our Man in Italy (seizoen 1)

James May reist door de lengte en breedte van een van zijn favoriete landen: Italië. Hij begint in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en eindigt in de Dolomieten, een reis die hem naar bijna elke regio van Italië zal brengen. Er is cultuur, eten, industrie en zelfs een beetje sport, allemaal tegen de achtergrond van enkele van ’s werelds meest adembenemende stedelijke en landelijke omgevingen.

Disney+

Z-O-M-B-I-E-S 3

Zed en Addison beginnen aan hun laatste jaar op Seabrook High in de stad die een veilige haven is geworden voor zowel monsters als mensen. Zed verwacht een sportbeurs die hem de eerste Zombie zal maken die naar de universiteit gaat, terwijl Addison zich voorbereidt op Seabrook’s eerste internationale cheer-off wedstrijd. Dan verschijnen er plotseling buitenaardse wezens rond Seabrook, die iets anders uitlokken dan vriendschappelijke concurrentie.

HBO Max

Fantastic Friends (seizoen 1)

Volg James en Oliver Phelps op hun buitengewone avonturen terwijl ze betoverende gasten ontmoeten, betoverende steden verkennen en fenomenale uitdagingen aangaan… terwijl ze onderweg allerlei ondeugendheden uithalen. Van Ierland tot IJsland, en van Tsjechië tot het Caribisch gebied, ga mee met James en Oliver op een verbazingwekkend avontuur als geen ander.

The Rehearsal (seizoen 1)

Met een constructieploeg, een legioen acteurs en schijnbaar onbeperkte middelen, laat Nathan Fielder gewone mensen zich voorbereiden op de grootste momenten in het leven door ze te “repeteren” in zorgvuldig ontworpen simulaties van zijn eigen ontwerp. Als één misstap je hele wereld kan verbrijzelen, waarom zou je het leven dan aan het toeval overlaten?