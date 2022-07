De 5 beste apps van juni 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

We zijn over de helft van het jaar 2022. In dit overzicht blikken we terug op de maand juni. Een maand waarin er weer het nodige gebeurde en er weer genoeg te melden is. Wat is het belangrijkste nieuws van juni 2022, en wat zijn de beste apps van juni?

Android in juni

We blikken terug op de maand juni. Wat was er allemaal in het nieuws? Denk bijvoorbeeld aan de waarschuwing van Google en Lookout over de Hermit spyware. Verder kun je bij T-Mobile nu kiezen voor Multisim, zodat je je smartwatch volwaardig kunt gebruiken met je eigen nummer, zonder dat je smartphone in de buurt moet zijn. Google Chrome laat je vanaf nu de wachtwoordmanager snel op je startscherm plaatsen, zodat je deze altijd direct bij de hand hebt. Telegram presenteerde Telegram Premium waarmee je nieuwe functies tot je beschikking krijgt.

Vanaf nu is de Chromecast met Google TV verkrijgbaar in Nederland. Poco heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd: de Poco F4 en Poco X4 GT. Uit hetzelfde land kwam het nieuws vanuit Xiaomi; de Xiaomi Smart Band 7 komt naar Nederland. Het is de nieuwe fitnesstracker van de fabrikant. Bij Oppo zagen we de Oppo A77 die aangekondigd werd. ZTE zet met haar Axon 40 Ultra voet op Nederlandse bodem; de fabrikant komt naar Nederland met dat toestel. Realme heeft de nieuwe GT Neo 3-serie.

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft bekend gemaakt dat je met Fairphone Easy een smartphone kunt nemen voor een vast bedrag per maand. Sony maakte bekend dat de smartphone over een paar jaar de spiegelreflexcamera kan vervangen. Mozilla, bekend van Firefox, heeft bekend gemaakt dat Thunderbird voor Android eraan komt. De nieuwe dienst zal K-9 Mail vervangen. Apple kwam met het nieuwe Apple CarPlay als aanval van Android Auto en dat ziet er stiekem heel goed uit. Verder wordt USB-C verplicht voor verschillende apparaten.

Op muziekgebied is er ook het nodige melden. JBL kwam met vier nieuwe earbuds en Huawei toonde de Huawei FreeBuds Pro 2. Voor het chatten zijn ook een aantal verbeteringen doorgevoerd. WhatsApp kan voortaan nog grotere groepen aan en tevens kun je makkelijk je chatgeschiedenis overzetten van Android naar iOS. Google zette een punt achter de Android Auto app voor je smartphone. Motorola bracht voor 250 euro de nieuwe Moto G52 uit in Nederland.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is in de maand juni uitgebreid met vier mooie nieuwe edities. Welke herinneringen haal jij op met de besproken toestellen?

Specials en tips

Op DroidApp hebben we weer een aantal mooie specials voor je gepubliceerd. Denk aan de Tour de France apps, de wielerwedstrijd die dit weekend echt kan beginnen.

We hebben ook een aantal handige tips gedeeld. Die hebben we hieronder voor je neergezet.

Beste apps

In juni hebben we ook weer de nodige applicaties besproken. Omdat ze een update hebben ontvangen, omdat ze nieuw zijn verschenen of omdat ze het vermelden waard zijn. De beste apps van juni 2022 hebben we hieronder in willekeurige volgorde op een rijtje gezet.

Money Lover

Wil je inzicht krijgen in je financiën? Money Lover is een handige app die je hiermee helpt. Je kunt verschillende portemonnees aanmaken en zo de inkomsten en uitgaven bijhouden. Dankzij de synchronisatie van je account kun je je portemonnee bijhouden op verschillende apparaten, bijvoorbeeld via de computer en de tablet, maar ook op je smartphone. Je kunt ook verschillende valuta beheren en zo bijvoorbeeld een potje bijhouden met vakantie-uitgaven. Je hebt keuze uit categorieën en andere hulpmiddelen en iedere maand krijg je een overzicht met grafieken en statistieken.

Mijn DHL

Krijg je regelmatig pakketjes die bezorgd worden met DHL, dan is de Mijn DHL app een handige toevoeging op je smartphone. De laatste update voor de applicatie van het koeriersbedrijf brengt verschillende verbeteringen. Vanaf nu kun je de donkere modus instellen en nog handiger; de bezorgvoorkeuren aanpassen. Dit wordt vanaf dan standaard gebruikt; handig als je bijvoorbeeld het prima vindt dat, wanneer je niet thuis bent, het pakketje voor de deur wordt gezet, of op een andere afgesproken plaats.

Action Launcher

Action Launcher is een gevestigde naam in Android-land. De geliefde launcher heeft een nieuwe update ontvangen in juni. Met de nieuwste versie krijgen gebruikers veel premium-functies voor niks. De sloopkogel is namelijk door de betaalmuur gehaald, waardoor je nog meer opties aangeboden krijgt. De update naar Action Launcher 50 brengt ook nog eens een hoop nieuwe functies en verbeteringen die je vanaf nu kunt gebruiken.

Buienradar

Een andere applicatie die in juni is bijgewerkt, is de app van Buienradar. Met de nieuwste versie van de applicatie krijg je meer mogelijkheden voor het buitenland, handig voor op vakantie. De nieuwe weerkaarten zijn er voor Europa en vanaf nu zie je ook de regengrafiek voor de komende 24 uur voor het buitenland. – Ben je trouwens benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft eerder de weer-app test gepubliceerd waarin we maandenlang 10 weer-apps hebben bijgehouden op hun voorspelling.

Bitwarden

Met alle wachtwoorden en inloggegevens die je vandaag de dag moet onthouden, is het niet gek dat je achter je oren moet krabben om weer een wachtwoord te herinneren. Gelukkig bestaan hier verschillende handige tools voor, waaronder Bitwarden. Deze dienst, die je ook gratis kunt gebruiken, laat je je wachtwoorden onthouden en invullen op al je apparaten. Nieuw is dat je ook vanaf nu nep-mailadressen kunt aanmaken. Deze kun je als gebruikersnaam gebruiken voor verschillende diensten. We vertellen je er meer over in dit artikel over Bitwarden mailadressen maken.

