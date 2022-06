JBL presenteert vier nieuwe True Wireless oordopjes

Het audio-portfolio van JBL is uitgebreid met een aantal nieuwe modellen. In totaal gaat het om vier nieuwe producten die elk moeten zorgen voor nog meer luistergenot.

JBL met nieuwe producten

Tijdens de nieuwe aankondiging van JBL kunnen we kennismaken met vier nieuwe True Wireless-oordopjes. Of je nou van gamen, sporten, zonnen of studeren houdt; de verschillende oordopjes moeten garant staan voor de beste geluidskwaliteit.

JBL Tune Flex

Als eerst hebben we de JBL Tune Flex, een is als eerste voorzien van Sound Fit, waardoor je letterlijk kunt luisteren op de manier die het beste bij je past. Middels ANC wordt achtergrondgeluid perfect geblokkeerd en profiteer je van de optimale geluidskwaliteit. De JBL Tune Flex is (spat-)waterdicht en je kunt kiezen uit zes verschillende Active Noise Cancelling profielen. Volgeladen moet je tot 8 uur ermee vooruit kunnen. Met de case kun je hier 24 uur bij op tellen. Er is ondersteuning voor spraakopdrachten middels de Google Assistent en je kunt de vier microfoons gebruiken voor gesprekken. De JBL Tune Flex is vanaf augustus verkrijgbaar voor 99,99 euro.

JBL Quantum TWS

De volgende is de JBL Quantum TWS, welke wordt omschreven als de echte draadloze game-oordopjes. Afleiding en geluid van buiten wordt dankzij True Adaptive Noise Cancelling en de Ambient Aware functies perfect buiten gehouden. Dankzij de USB-C dongel wordt een low-latency verbinding gemaakt met een ander apparaat; waaronder ook een Nintendo Switch, Mac, PC of PlayStation. Hiermee blijf je verbonden met je gaming-apparaat, maar ook met je telefoon, zodat je geen gesprek hoeft te missen. De JBL Quantum TWS wordt deze week verwacht voor 149 euro.

JBL Reflect Aero

Met de JBL Reflect Aero ben je klaar voor je sportieve rondje. Deze headset is namelijk perfect geschikt om mee te zweten. Het beschikt over dynamische drivers van 6,8 millimeter, hebben een verstelbaar Powerfinn ontwerp en blijven ook tijdens intensieve workouts goed op hun plek. Verder is er ANC en zijn ze IP68 gecertificeerd. De prijs komt uit op 149,99 euro.

JBL Live Pro 2

Tot slot heeft JBL nog de JBL Live Pro 2. Dit True Wireless model heeft ook True Adaptive Noise Cancelling en wel met slimme ambient-fuyncties. Voor de beste gesprekskwaliteit zijn er zes microfoons en verder zorgt Signature Sound van de beste prestaties. De 11 mm drivers zitten in een gesloten ontwerp. De oortjes houden het tien uur uit op één lading. Dit is dertig uur via de oplaadcase. De JBL Live Pro 2 wordt op een milieuvriendelijke manier verpakt en gaat de deur uit voor 149 euro.