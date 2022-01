JLab JBuds Air ANC Earbuds review: veel geluid voor weinig

Deze keer hebben we de JBuds Air ANC True Wireless Earbuds mogen testen, een hele mond vol maar hebben deze in-ear buds net zoveel te bieden als de productnaam. We testen deze oortjes met active noise cancelling in de JBuds Air ANC review.

JBuds Air ANC review

We hebben een voor DroidApp nieuw merk mogen verwelkomen op de redactie, maak kennis met JLab, een Amerikaans merk wat zich richt op audioproducten als hoofdtelefoons en microfoons. Deze keer hebben we de JBuds Air ANC Earbuds.

In de verpakking vinden we naast de opvallend grote case de earbuds. Een setje aan verschillende maten oortjes en een special setje met de naam Cloud Foam. Dit schuim past zich aan naar de vorm van het gehoor. Wie zoekt naar een USB kabel zoekt moet even goed naar de case kijken, daar zit namelijk de kabel al aan!

Geluidskwaliteit en gebruik

Om de JBuds Air ANC goed gekoppeld te krijgen moesten we even stoeien met het koppelen, zo hadden we plots alleen maar geluid uit het rechter oordopje. In de handleiding van de JBuds Air ANC staat dan wel een reset modus beschreven, waarmee we het luisteren kunnen beginnen. We gebruikten de JBuds Air in combinatie met de Cloud Foam oordopjes.

Allereerst valt op dat de dopjes goed afsluiten en daarmee de Active Noise Cancelling goed de kans krijgt om zich te bewijzen. In de trein maar ook op straat horen we weinig van de omgeving, daarmee lijkt de noise cancelling beter dan bijvoorbeeld de OnePlus Buds die we vorig jaar hebben getest. Er lekt af en toe wel geluid door maar heel storend is dat niet.

Als we dan luisteren naar de kwaliteit van het geluid dan valt ons een aantal dingen op; de bas tonen zijn warm en goed vertegenwoordigd. Daarmee wordt het vocale gedeelte van de muziek wat in elkaar gedrukt en het hoog ook zwakker. Bij bijvoorbeeld The Weeknd’s Blinding Lights moeten we het volume op de telefoon naar maximaal drukken om een beter hoog en midden uit de oortjes te persen.

De bediening van deze in-ears van JLab gebeurt geheel op de oortjes zelf. Met bijvoorbeeld drie keer achter elkaar tappen op het oortje schakel je tussen de actieve noise cancelling opties. Dat vergt wel enige oefening want soms worden niet alle drie de taps opgemerkt. Wel handig is dat de oortjes laten horen wat je zojuist hebt geprobeerd in te voeren.

Batterijduur

De batterij van deze JLab JBuds Air ANC earbuds gaat met actieve noise cancelling zeker 25 uur mee, dat is misschien minder dan de concurrentie voor elkaar krijgt maar als we daar het prijslabeltje bij betrekken een zeer acceptabele score. Fijn is in dit geval wel dat je altijd de laadkabel bij je draagt en dus overal de case van een verse lading kunt voorzien. Gebruik je de ANC functie van de headset niet dan claimt de fabrikant een duur van 40 uur. Wanneer je deze oortjes voor het eerst in gebruik neemt is het aan te raden deze eerst volledig op te laden.

Beoordeling

JLab heeft met deze Air ANC earbuds een interessant instapmodel voor wie een in-ear hoofdtelefoon zoekt voor een prijs van ongeveer 60 euro. Daarvoor levert het bedrijf een compleet pakket met onder andere verschillende formaten oordopjes en een case met ingebouwd laadsnoertje. Het formaat van de case is naar mijn idee net iets te groot om lekker in de broekzak te passen.

De JLab Air ANC earbuds kun je kopen bij Bol.com, Amazon en Belsimpel.