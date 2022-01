OnePlus Buds Z2 review: draadloos luisterplezier voor je smartphone

OnePlus heeft een nieuw setje in-ear headphones gelanceerd met tal van fijne functies zoals actieve noise cancelling en Bluetooth 5.2 ondersteuning. Maar wat heb je in de praktijk aan deze draadloze in-ears? DroidApp testte de OnePlus Buds Z2!

OnePlus Buds Z2 review

OnePlus levert de Buds Z2 in een klein vierkant doosje, waarin we de nodige accessoires vinden zoals extra buds voor verschillende oortypen, een kort USB Type-C kabeltje voor het opladen en wat documentatie. In een, vrij grote, ovale houder vinden we de twee in-ears terug. Ten opzichte van de vorige Buds Z geeft OnePlus aan dat deze fractie korter zijn gemaakt.

Wil je sporten en buiten in de regen wandelen dan hoeft dat geen enkel probleem te zijn want de oortjes zijn voorzien van een IP55 rating. Aan deze Buds Z2 hangt een prijskaartje van 99 euro.

Geluidskwaliteit

Natuurlijk draait het bij hoofdtelefoons om de geluidskwaliteit en de beleving van het geluid. Wat opvalt is dat de active noise cancelling, kortweg ANC, goed haar werk lijkt te doen. In rumourige omgevingen zoals een station of in de trein wordt het geluid goed weggefilterd. Daarmee lijkt de noise cancelling van de Buds Z2 toch iets beter zijn werk te doen dan de OnePlus Buds Pro.

De geluidskwaliteit zelf hebben we ervaren als okee, het lage (bass) gedeelte lijkt enigszins geboost. Het midden is redelijk maar door het boosten van de bass verstommen er wat tonen wat jammer is, daardoor lijkt het midden minder sprankelend. Het hoog heeft dezelfde boost ondergaan als het laag en daardoor op luid volume minder prettig om naar te luisteren. Houd dus een normaal geluidsniveau aan, dan valt de boost, zeker in het hoog, niet zo op.

Een nadeel is dat ook bij de Buds Z2 nog altijd geen equalizer aanwezig is, waardoor je niet zelf een beetje van het laag en hoog kunt bijstellen naar beneden. Ook ontbreekt ondersteuning voor de aptX audiocodec maar kun je wel gebruik maken van de SBC en AAC audiocodecs.

App & Batterijduur

Door de houder open te klappen licht aan de voorzijde kort een klein LED-lampje op wat de status van de batterij aangeeft. Is deze groen dan is er nog voldoende stroom aanwezig en kan je er van uit gaan dat ook de in-ears goed zijn opgeladen. Met ANC aan gaan de oortjes circa 5 uur mee voordat je ze weer in de pouch dient op te laden. Via de case kan je met de ANC instelling op maximaal ongeveer 38 uur luisteren.

De OnePlus Buds Z2 zijn goed geschikt voor een OnePlus toestel en dat komt omdat de instellingen eenvoudig aan te passen zijn via de Bluetooth instellingen op je OnePlus-telefoon. Heb je geen OnePlus-smartphone dan ben je aangewezen op de HeyMelody app van OnePlus. In deze app vind je ongeveer dezelfde instellingen, maar vereist dus wel weer een extra app download.

Beoordeling

De OnePlus Buds Z2 zijn voor OnePlus gebruikers een interessante accessoire, met fijne ANC ondersteuning, redelijke geluidskwaliteit en gebruiksgemak als het gaat om het koppelen van de headphones. Toch vinden we het jammer dat een equalizer nog altijd ontbreekt en hebben we gemerkt dat je het geluid niet te hard moet zetten bij sommige muziekstukken.

Je kunt de OnePlus Buds Z2 bestellen bij OnePlus, Belsimpel, Amazon en Bol.com.