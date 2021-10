OnePlus Buds Pro review: muzikale ondersteuning voor zachte prijs

OnePlus heeft een setje nieuwe high-end in-ear headphones uitgebracht tegen een aantrekkelijke prijs. Maar levert een aantrekkelijk geprijsde hoofdtelefoon ook goed geluid, en welke features hebben de OnePlus Buds Pro te bieden? Je leest het in onze OnePlus Buds Pro review.

OnePlus Buds Pro review

De Buds Pro van OnePlus komen in een rechthoekige doos met daarin de nodige accessoires die je bij een set in-ear headphones verwacht zoals verschillende formaten oorstukjes, een laadkabel en een korte handleiding. De in-ears zelf zitten opgeborgen in een witte of zwarte case afhankelijk van welke kleur je besluit te kopen.

Het koppelen van de Buds Pro gaat eigenlijk heel soepel, met een OnePlus toestel ontvang je zelfs een pop-up dat de in-ears gevonden zijn met de vraag of je wenst te koppelen. Door op de knop in de case te drukken kan je deze in-ears ook koppelen met niet OnePlus toestellen.

Geluidskwaliteit

Qua geluidskwaliteit zijn we best tevreden voor oordopjes die een adviesprijs van 149 euro dragen. Het laag klinkt warm en de bastonen komen goed tot haar recht. Het midden klinkt wat gewoontjes, stemmen spatten niet echt uit de muziek. Het hoog voelt een beetje uit balans bij bijvoorbeeld Cutting Crews – I died in your arms of Roxette’s The Look. Pakken we wat recentere tracks zoals Lil Nas X – Thats what I want of Calvin Harris’s By your side, dan tilt het warme laag van de Buds Pro de muziek wel naar een lekker luisterniveau.

De active noise cancelling feature van de OnePlus Buds Pro werkt aardig, maar we merken dat tijdens een treinreis we wel reisgeluiden opmerken. En ook bij het wandelen over straat zijn de in-ears niet helemaal “stil”. Je hebt weliswaar drie verschillende standen noise cancelling, waarbij in de “slim” modus de headphone zelf de beste stand kiest. Daar staat tegenover dat de “transparante” modus wel goed haar werk doet.

Wat jammer is aan de OnePlus Buds Pro is dat je geen persoonlijke equalizer instellingen kunt vinden. Er is wel een pasvorm test aanwezig in de app maar zelf bijvoorbeeld het hoog iets temperen is er niet bij. Met de het onderste gedeelte van de in-ears kan je wel je muziek bedienen of kunt skippen. Dit doe je door de steel kort in te knijpen.

App & batterijduur

Wanneer je een OnePlus (8) toestel gebruikt zijn de instellingen voor de headphone te vinden bij de Bluetooth instellingen van het apparaat. Dit is even zoeken en niet heel erg gebruiksvriendelijk. Je moet immers een heel menu induiken. Bij niet OnePlus toestellen is er de HeyMelody applicatie waarmee je toch sneller de instellingen van de Buds Pro kunt wijzigen.

Over de batterijduur zijn we tevreden op een lading doe je gemiddeld 5,5 uur, afhankelijk van het gebruik van Active noise cancelling en het volume. Fijn is dat met de case je gemiddeld 30 uur van muziek voorzien bent. Daarna moet je de case wel weer opladen met de meegeleverde USB-C kabel. Na een minuutje of tien laden kan je zeker weer een dag (~4 uur) vooruit!

Beoordeling

Luister je graag naar pop & dance muziek van de afgelopen tien jaar dan heb je aan de Buds Pro zeker geen slechte in-ears. Luister je liever naar jaren 80 muziek dan zal je merken dat het hoog wat uit balans voelt. Je krijgt sowieso een setje in-ear headphones die lang meegaan tegen een zeer competitieve prijs. De OnePlus Buds Pro vind je in de webshop van OnePlus, Knaldealsen Bol.com!