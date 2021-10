OnePlus presenteert OxygenOS 12; beschikbaar voor 9 en 9 Pro

OnePlus heeft haar nieuwe eigen skin gepresenteerd; OxygenOS 12. Deze nieuwe versie is gebaseerd op Android 12 en voorzien van verschillende verbeteringen.

OxygenOS 12

Van de week was daar de officiële vrijgave van Android 12. Dat betekent dat fabrikanten ook met de update aan de slag kunnen. Zo ook OnePlus, dat OxygenOS 12 presenteert. Het bedrijf deelt de eerste screenshots. De fabrikant spreekt over een opgefriste user interface, nieuwe features en een stabieler en energiezuiniger systeem.

Als we afgaan op de informatie van OnePlus, is er in OxygenOS 12 gebruik gemaakt van licht en ruimte. Dit moet zorgen voor een betere leesbaarheid, meer gebruiksgemak en een betere ervaring. De Notitie-app is vernieuwd met nieuwe bewerkingsfuncties, waaronder een Doodle-functie waarmee je ideeën kunt schetsen. Verder kan de Shelf gepersonaliseerd worden en is OnePlus Scout geïntegreerd. Hiermee kun je een zoekopdracht starten en alle content op je toestel doorzoeken. Hierbij maakt het niet uit of het een contact, muziektrack of document is.

Zen Mode 2.0

Verder is er de Zen Mode 2.0 met Work Life Balance. Hiermee kunnen notificaties en berichten van verschillende apps gecategoriseerd worden en er op een bepaalde manier prioriteit aan gegeven. OnePlus zegt hierover het volgende;

“De grenzen tussen werk en privé zijn vervaagd, wat vaak extra belasting en mentale druk met zich mee kan brengen. Daarom introduceerde OnePlus al bij de OnePlus 7-serie de Zen Mode om een rustige plek te bieden aan gebruikers die zich overspoeld voelen door informatie. Gebaseerd op deze simpele filosofie, wordt deze ervaring nu uitgebreid met Work Life Balance (WLB) 2.0, een primeur voor Android-telefoons. Hiermee zijn notificaties en berichten van verschillende apps te categoriseren en prioriteren. Daarnaast schakelt de telefoon slim tussen werk- en privémodus op basis van kantoorlocaties, wifinetwerken of een specifiek ingestelde timing, waardoor werk en privé eenvoudig en duidelijk gescheiden blijven. De donkere modus kan met het nieuwe besturingssysteem worden aangepast op drie niveaus.”

Verder zijn er verbeteringen voor games en het Canvas Always On Display. Het kan zich aanpassen aan verschillende formaten afbeeldingen en gebruikers kunnen ook de lijn en wissen. Het totaalresultaat moet meer realistisch worden.

Op dit moment is de Open Beta beschikbaar voor de OnePlus 9 en 9 Pro. In de toekomst zal de update uitgerold worden naar de OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 7 Pro, 7, 7T, 7T Pro, Nord, Nord CE 5G en Nord 2. Als je als OnePlus 9 of 9 Pro-bezitter aan de slag wilt met de beta, kan dat via deze link.

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 895,00 euro