OnePlus 9 en 9 Pro krijgen OxygenOS 11.2.9.9 met nieuwe XPan-mode

OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus 9 en de 9 Pro. Beide toestellen krijgen een nieuwe beveiligingsupdate, maar ook een nieuwe camera-modi. Dit zijn de nieuwe functies van OxygenOS 11.2.9.9.

OxygenOS 11.2.9.9 voor 9 (Pro)

Een nieuwe update staat klaar voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. De twee smartphones ontvangen een update naar OxygenOS 11.2.9.9. Deze 142MB grote software-update brengt allereerst verbeteringen voor het draadloos opladen, oplossingen voor problemen en stabiliteit en beveiligingsupdate september 2021.

XPan Mode

Verder is er de nieuwe XPan Mode. Deze nieuwe modus is ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en moet de XPan-camera van Hasselblad nabootsen. Je kunt deze functie activeren in de camera-app, waarbij je het venster met standen naar boven kunt vegen. OnePlus zegt hierover het volgende;

Deze camera combineerde de voordelen van het 35 millimeter-formaat met de mogelijkheid om soepel over te schakelen naar volledig panoramaformaat, zonder de film te hoeven wisselen. Foto’s die zijn genomen met XPan Mode hebben een uniek gezichtsveld en presenteren gebruikers nieuwe perspectieven en modi van storytelling. “Door XPan Mode te gebruiken op de OnePlus 9 en 9 Pro kunnen onze gebruikers de wereld om zich heen zien door een unieke lens. We zijn erg enthousiast om te zien hoe dit formaat door gebruikers en fotografen van over de hele wereld gebruikt zal worden.”

OnePlus heeft met Hasselblad gewerkt aan twee filmsimulatieprofielen voor XPan Mode: een kleurenmodus en een unieke zwart-witmodus. XPan Mode op de OnePlus 9-serie opent in zwart-wit, een toespeling op de toon en stijl van een klassieke zwart-wit film gebruikt in XPan-camera’s. De zwart-witmodus draagt bij aan storytelling met een ander perspectief – of het nu gaat om portretten, straatfotografie of architectuur. De kleurenmodus is ook geoptimaliseerd met Hasselblad voor een rijk en realistisch kleurenprofiel. Afhankelijk van hun voorkeuren kunnen gebruikers schakelen tussen kleur en zwart-wit.”

