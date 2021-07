OnePlus 9-serie krijgt OxygenOS 11.2.8.8 update met juli-patch, Bitmoji en bloatware

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de OnePlus 9-serie. Zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro worden bijgewerkt met OxygenOS 11.2.8.8 met een nieuwe security-patch, een aantal verbeteringen en wat bloatware.

OxygenOS 11.2.8.8 voor OnePlus 9-serie

Nieuws is er voor de bezitters van de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. De fabrikant is begonnen met het uitrollen van een nieuwe software-update voor deze smartphones. Het is de OxygenOS 11.2.8.8 update welke een aantal verbeteringen met zich meebrengt. Allereerst is er beveiligingsupdate juli 2021, de nieuwste patch die Google heeft uitgerold. Daarnaast kun je Bitmoji karakters gebruiken op het Always On Display. Er is ook wat bloatware meegeleverd. Het is de OnePlus Store app, die je toegang geeft tot de online winkel van de fabrikant. -Gelukkig- is de app na installatie ook te verwijderen.

De changelog van de update is als volgt;

Changelog

System Updated Android security patch to 2021.07 Fixed known issues and improved stability

Ambient Display Newly added Bitmoji AOD, co-designed by Snapchat & Bitmoji, which will liven up the ambient display with your personal Bitmoji avatar. Your avatar will update throughout the day based on your activity and things happening around you ( Path: Settings – Customization – Clock on ambient display – Bitmoji )

OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen de update binnen ziet komen op zijn of haar toestel.

