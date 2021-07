Android beveiligingsupdate juli 2021: 10 patches doorgevoerd

Aan het begin van een nieuwe maand is er ook een nieuwe beveiligingsupdate. Google geeft nu beveiligingsupdate juli 2021 uit. In de afgelopen tijd kregen meerdere toestellen al deze update.

Beveiligingsupdate juli 2021

Google heeft de details gedeeld over de nieuwste beveiligingsupdate die verspreid zal worden voor Android. Gebruikers van verschillende Samsung’s hebben deze update al binnen zien komen op hun toestellen en binnenkort zullen meer toestellen volgen. Nu Google de details van de update heeft gedeeld, komen we wat meer over de inhoud te weten.

Het valt op dat er geen groot aantal patches doorgevoerd worden. Normaliter gaat het om vele tientallen kwetsbaarheden die aangepakt worden. Met beveiligingsupdate van juli worden slechts een tiental patches doorgevoerd. Deze zijn niet perse voor alle Android-devices. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende componenten, de Android-versie en bijvoorbeeld de processor.

Google zorgt ook nog voor verbeteringen voor de Pixel-devices. Er zijn optimalisaties voor de VoLTE-ondersteuning op geselecteerde netwerken. Ook worden problemen met reboots onder bepaalde omstandigheden aangepakt.

Wanneer je de beveiligingsupdate van juli binnen ziet komen op je smartphone, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar ons mailadres.