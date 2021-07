De 8 beste apps van juni 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

Juni was de maand waarin de aftrap was van het EK voetbal, maar ook van de Tour de France en zeges voor Max Verstappen. Maar er gebeurde nog veel meer. In dit artikel zetten we de beste apps van juni en het belangrijkste nieuws op een rijtje.

Android in juni

We hebben al verschillende mooie zomerse dagen gehad, maar hopelijk kunnen we in de komende weken nog meer zonnige dagen verwachten. Nu is het in ieder geval tijd om terug te kijken op de maand juni. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat waren de beste apps van juni? We zetten het voor je op een rijtje.

OnePlus presenteerde de OnePlus Nord CE 5G, een interessante smartphone in de Nord-serie met een prima prijskaartje. Samsung kondigde de Galaxy A22 aan; als betaalbaar toestel met 5G. Bij Motorola werd de met Android 10(!) geleverde Motorola Defy aangekondigd als robuust alternatief voor de bekende smartphones.

Google stopte met de gratis onbeperkte opslagruimte. Daarnaast verscheen Android 12 Beta 2 met nog eens enkele nieuwe functies. Een andere aanpassing die we zagen was in de Google Play Store; daar werd het waardeloze ‘Mijn apps’ overzicht definitief voor uitgerold. Verder werd bekend dat Windows 11 ondersteuning zal krijgen voor Android-apps.

KPN verruimde de dagbundels voor onbeperkte abonnementen en bij T-Mobile zagen we het Unlimited & Entertainment abonnement. Ook stopte de magentagekleurde provider met 2G. Verschillende applicaties werden uitgebreid met functionaliteit. Zo kun je in de Strava app zelf challenges maken en vind je in de app van Buienradar de luchtkwaliteit terug. In Google Maps vind je de verkeerslichten terug; vanaf nu ook in Nederland.

Specials en reviews

In juni hebben we verschillende specials gepubliceerd. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Daarnaast hebben we onze uitgebreide OnePlus Nord CE 5G review online gezet. Hoe goed doet deze betaalbare 5G-smartphone met OxygenOS het?

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon zijn vier edities gepubliceerd in juni. Dat waren de volgende pareltjes;

De beste apps van juni

We hebben in juni weer over een hoop apps geschreven. De meest interessante en beste apps van juni hebben we voor je geselecteerd, en deze vind je hieronder in willekeurige volgorde.

Klima

We hadden het in juni over de Klima app. Deze applicatie helpt je met het minimaliseren van je Co2-voetafdruk. Het is een schitterend vormgegeven applicatie die laat zien op welke gebieden je vooruitgang kunt boeken. Je kiest zelf de projecten waaraan je wilt deelnemen.

Re-open EU

In ieder land gelden andere regels rondom Corona. Kom je voor vakantie, dan moet je in het ene land in quarantaine, in andere landen is het een advies of helemaal niet nodig. Met de Re-open EU app ben je goed op de hoogte van de geldende regels in een land. Je ziet bijvoorbeeld of restaurants open zijn, of dat er een avondklok geldt. Ook andere interessante informatie vind je terug in de app.

A Better Routeplanner

Ben je in het bezit van een elektrische auto, dan kan het soms even puzzelen zijn hoe en waar je het beste kunt laden. De app A Better Routeplanner helpt je hier uitstekend bij. Er wordt gekeken wat qua het laden van je auto het meest efficiënt is. Daarbij houdt het rekening met de auto, de locaties van laadpalen, welke laadpas je hebt en nog veel meer. Ook kun je bij vertrek aangeven hoe vol de accu zit.

WellPaper

De app WellPaper is een applicatie van OnePlus, maar beschikbaar voor eigenlijk ieder Android-toestel. In deze app vind je verschillende achtergronden die je gelijk ook bewust maken van je smartphonegebruik. Het visualiseert namelijk je smartphonegebruik in de live wallpaper. De tools doen denken aan die van Google’s eigen Digital Wellbeing, maar dan op een meer speelse manier.

Klara

Weer-app Klara is een weer-applicatie die meermaals mee heeft gedaan in onze uitgebreide weer-app test, zo ook in de weer-app test van 2020. Hou je van overzicht, geen advertenties en grafieken, dan is de Klara app zeker het proberen waard, want dat doet Klara als de beste.

ANWB Eropuit

De ANWB Eropuit app geeft je inspiratie voor je volgende wandeling, of voor een komende fietstocht. Als lid van de ANWB kun je met de Eropuit-app ook aan de slag met het maken van een eigen fietsroute, met de knooppunten die je in Nederland en België kunt vinden. Eenmaal samengesteld, kun je op de fiets springen en je route volgen. Tevens heeft deze applicatie nog wat andere extra’s meegekregen voor de leden van de ANWB.

Sidechef

Heb je even geen inspiratie voor een gerecht, dan zijn er verschillende applicaties die je hierbij kunnen helpen. Waaronder de Sidechef app. Je kiest een maaltijd voor ontbijt, lunch of avond en kunt filteren op tal van verschillende onderdelen. Zelf een lekker recept? Dan kun je die ook delen met de Sidechef app. Dankzij de step-by-step mode zie je direct welke stappen je moet volgen.

Calimoto

Motorrijders kunnen aan de slag met de Calimoto app. Je kunt met deze app de mooie routes vinden om te rijden, en ook kun je met de applicatie eigen gereden routes bijhouden. Niet alleen voor de route van A naar B is de app nuttig, ook voor een rondreis met de motor kan de Calimoto app je goed helpen.

Bonustip: DroidApp App

Last but not least, de DroidApp App. Onze eigen applicatie is geheel gratis, en vrij van storende reclame. Je hebt toegang tot het belangrijkste nieuws, van alles wat met smartphones, providers en meer te maken heeft. Je hebt ook toegang tot de specials, tips en reviews; en je kunt de toesteldatabase raadplegen met specificaties en actuele prijzen.