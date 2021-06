De vergeten telefoon: Samsung C3050 uit 2009

Een slider-phone die je waarschijnlijk al lang vergeten bent. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2009. In dat jaar verscheen de Samsung C3050.

Samsung C3050

De naam ‘Samsung C3050’ zegt je mogelijk niet zoveel meer. Het Koreaanse merk bracht dit toestel in 2009 uit en was een slider-phone die je dus open kon schuiven. De telefoon was gekleurd in wit, roze of zwart en had een aluminium-ogend toetsenblok onder het scherm. Het was zoals veel toestellen destijds een lekker compact toestel, ondanks dat het 15 millimeter dik was. Daarbij woog hij nog geen 90 gram.

De Samsung C3050 was voorzien van een 2,0 inch beeldscherm met een resolutie van 160 x 120 pixels. Daarbij bood de telefoon een eenvoudige 0,3 megapixel VGA-camera. De kwaliteit was (vanzelfsprekend) niet heel erg om over naar huis te schrijven.

Samsung voorzag de telefoon verder een FM-radio met RDS, Bluetooth 2.0 en 20MB aan opslagruimte. Gelukkig kon je dat uitbreiden met een geheugenkaart. De C3050 had een 800 mAh accu. Gebruikers waren hier niet allemaal even positief over. Vooral in stand-by zou de batterij relatief snel leeggaan.

In Nederland werd de Samsung C3050 uitgebracht voor een bedrag van rond de 90 euro. Later was hij voor een paar tientjes minder te vinden in prepaid-pakketten van verschillende providers.

Samsung C3050 samengevat in 3 punten: