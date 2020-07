Bij het horen van de naam ‘Samsung E570’ gaat er misschien nog geen lampje branden. Als je hem ziet komt hij je ongetwijfeld bekend voor. We bespreken deze week de Samsung E570 in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung E570

Een echte eye-catcher, dat was de Samsung E570. Deze telefoon werd in 2006 uitgebracht en was vooral bedoeld voor de vrouwelijke doelgroep. Hiervoor was het toestel van verschillende gemakken voorzien. Voorop een stijlvol strak design, aan de achterkant een ontwerp van bloemetjes. De Samsung E570 verscheen in verschillende kleuren, waaronder roze, zilver, zwart, oranje en blauw.

Dankzij het compacte formaat kon de clamshell van Samsung gemakkelijk in je zak of handtas. Voor de vrouwelijke gebruiker was de telefoon voorzien van een toepassing genaamd Women’s Life. Hier vond je een bioritme-grafiek, calorieënteller en een digitale boodschappenlijst.

De Samsung E570 was uitgerust met een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 220 x 176 pixels. Daarbij was er op het klepje van de E570 een klein monochroom schermpje. Hier kon je bijvoorbeeld de resterende capaciteit van de accu terugzien, de tijd en berichten. De Samsung had een opslagruimte van zo’n 20MB, was voorzien van Bluetooth en had een 750 mAh accu.

De muziekspeler op de Samsung E570 kon niet op veel lof rekenen. In plaats van onderdelen zoals sorteren op artiest, album of playlist, kreeg je enkel een lange lijst te zien met de verschillende muziekbestanden. Ook de 1.3 megapixel camera werd niet heel warm ontvangen, maar wat wil je ook in deze prijsklasse.

In Nederland kwam de Samsung E570 ook uit. De prijs lag rond de 150 euro.

Samsung E570 samengevat in 3 punten: