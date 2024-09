De vergeten telefoon: Samsung SGH-X660

Samsung bracht in 2005 een klaptoestel, ofwel clamshell, op de markt. Het was de Samsung SGH-X660, ken je die nog? Het toestel was erg geliefd, vooral in het goedkopere segment bijvoorbeeld met prepaid. We bespreken de Samsung X660 in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung X660

De Samsung X660. Misschien herken je hem nog wel uit het krantje van de ooit grote telecomwinkels zoals T For Telecom, de Belcompany of The Phone House. In 2005 werd deze toch wel stijlvolle klap-telefoon uitgebracht door Samsung. Ook ik heb serieus nog overwogen deze telefoon aan te schaffen, maar uiteindelijk viel mijn keus op een ander toestel. De Samsung X660 was gunstig geprijsd en voor die tijd van prima specificaties voorzien.

Opengeklapt verscheen een beeldscherm met een grootte van 1,8 inch en een resolutie van 160 x 128 pixels. Aan de buitenkant van de X660 zat ook nog een monochroom schermpje, waar je inzicht kreeg in je sms’jes of gemiste oproepen. De telefoon had een 0,3 megapixel VGA-camera waarmee je ook kon filmen, in 176 x 144 pixels. Tevens had het toestel 2x digitale zoom, iets wat met VGA al geen goede kwaliteit kon opleveren. Daarbij was de Samsung SGH-X660, wat de volledige naam van de telefoon was, voorzien van een 800 mAh accu en er was zo’n 8 MB opslagruimte. Er was GPRS-verbinding en ondersteuning voor polyfoon beltonen.

Mocht je de Samsung X660 nog hebben liggen, de agenda loopt niet verder meer door; die loopt tot 31 december 2016. De X660 kwam in Nederland in 2005 op de markt voor een prijs van rond de 120 euro. Vooral in combinatie met prepaid was de telefoon geliefd. Vooral Vodafone heeft veel met het toestel gestunt.



Samsung X660 samengevat in 5 punten: