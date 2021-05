De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Gio (S5660) uit 2011

We gaan tien jaar terug in de tijd. Samsung kwam in 2011 met de Samsung Galaxy Gio. Dat toestel bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Gio

Samsung heeft sinds jaar en dag de Samsung Galaxy S-serie. Dit zijn high-end smartphones met de beste specificaties. In het meer goedkopere segment had Samsung ook enkele toestellen uitgebracht. In 2011 zagen we onder andere de eerder besproken Samsung Galaxy Ace, en ook de Samsung Galaxy Gio, die we deze week bespreken.

De Samsung Galaxy Gio (S5660) was gericht op mensen die een Android-smartphone wilde met degelijke specificaties, maar niet de volle mep wilde betalen. Maar wat had de Gio allemaal te bieden?

Aan boord van de smartphone was een 3,2 inch beeldscherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. Hieronder zaten de twee touch-sensitive toetsen en een grotere home-knop. De Galaxy Gio werd aangedreven door een Snapdragon S1 processor van Qualcomm, een single-core chipset met een rekenkracht van 800MHz. Verder was er 278MB werkgeheugen, 160MB aan opslagruimte en een 1350 mAh batterij.

Voor het maken van foto’s bood de Gio je een 3,2 megapixel camera, met autofocus. Filmen ging in een dermate lage resolutie; 320p met een framerate van 15fps. Er was verder een FM-radio, een Micro-USB poort, 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en naast de Play Store ook Samsung Apps. Minpunt voor de browser, zoals destijds bij eigenlijk alle Android-toestellen, was de afwezigheid van Adobe Flash integratie in de webbrowser.

Samsung leverde de Galaxy Gio met Android 2.2 Froyo. Later verscheen de update naar Android 2.3 Gingerbread. Over de Android-skin lag de TouchWiz skin, die we nu kennen als One UI. Voor het synchroniseren van je bestanden tussen de computer en telefoon, moest je aan de slag met Samsung Kies. Een nadeel van het toestel was het missen van een helderheidssensor en de slechte videokwaliteit.

De Samsung Galaxy Gio werd in Nederland aangekondigd voor een bedrag van rond de 190 euro.



Samsung Galaxy Gio samengevat in 3 punten: