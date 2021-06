EK Voetbal 2021: de 5 beste apps om alles te volgen

Tijdens het EK van 2016 en WK van 2018 wist Nederland zich niet te plaatsen voor de voetbalwedstrijd. Dit jaar is dat anders en zien we tenminste drie wedstrijden met Oranje. Wil je niks missen, dan kun je deze 5 apps gebruiken!

EK voetbal apps voor 2021

Het hart van de voetballiefhebbers zal deze maand weer wat harder gaan kloppen. Van 11 juni tot en met 11 juli kunnen we ons vergapen aan het EK voetbal. Normaliter wordt dit om de vier jaar gehouden, maar door het coronavirus is het EK 2020 een jaartje opgeschoven. Dit jaar kan ook Nederland meedoen en juichen we voor Oranje. Ook de zuiderburen doen mee; de Belgische Rode Duivels zitten in groep B. Nederland zit in groep C. DroidApp zet de beste apps op een rij waarmee je niks van het EK voetbal hoeft te missen.

Google Discover

Een handige tool die je gelijk al kunt gebruiken als het EK is begonnen, is Google Discover. Een kwestie van naar het linkertabblad op het startscherm vegen, of de Google-app openen in het menu. Als je zoekt op ‘EK 2021’ of ‘Speelschema EK 2021’ krijg je de nuttige informatie voorgeschoteld. Denk aan de te spelen wedstrijden, het belangrijkste nieuws en de actuele scores. Je kunt ook op een wedstrijd tikken en vervolgens de live score zien, samen met gebeurtenissen in het stadion en de opstelling. Door op ‘Meldingen’ te tikke kun je notificaties krijgen van je favoriete elftallen.

Bron foto: NOS

NOS

Met de nieuws-app van de NOS kun je alle nieuwtjes vinden rondom het EK voetbal dat dit jaar gehouden wordt. Vlak voor de start van het Europees Kampioenschap zal in de NOS app een snelkoppeling te vinden zijn waarmee je direct alles rondom het EK te zien krijgt. Daarnaast kun je in de NOS app terecht voor de livestreams van alle voetbalwedstrijden. Deze kun je dus gelijk op je smartphone of tablet bekijken.

EK App 2020 in 2021

De app ‘EK App 2020 in 2021’ van TorAlarm is een compleet uitgerust applicatie die vrijwel alle nodige functies aan boord heeft. De applicatie geeft je live-updates over de verschillende wedstrijden. Ook kun je er terecht voor schema’s, wedstrijden en resultaten. Middels de GoalAlert blijf je op de hoogte dankzij meldingen. Uiteraard kun je op iedere wedstrijd tikken en zo aanvullende details zien, samen met opstellingen en statistieken. Je ziet ook direct in welk stadion de desbetreffende wedstrijd gespeeld wordt. Deze app kan ook overweg met het donkere thema van je smartphone.

FotMob

Een bekende naam in de sport-apps is FotMob. Met deze toepssing kun je alle voetbalwedstrijden, waar ook ter wereld, volgen. Niet alleen het EK, dus je ziet bijvoorbeeld ook wanneer een land kwalificatiewedstrijden speelt voor het WK van 2022. Je kunt zelf kiezen welke toernooien je wilt volgen, net als dat je de optie hebt om specifieke spelers te volgen. Samen met standen en uitslagen krijg je ook gerelateerd nieuws te zien in de FotMob app. Per land kun je ook zien welke resultaten in het verleden zijn behaald en krijg je gedetailleerde statistieken. Een handige app!

UEFA EURO 2020 Official

De officiële app van de UEFA heet officeel nog EURO 2020 Official, maar deze toepassing is helemaal klaar voor het Europees Kampioenschap van 2021. De EURO 2020 Official app toont je de te spelen wedstrijden en de wedstrijden die gespeeld zijn. Daarnaast kun je hoogtepunten bekijken van eerdere wedstrijden en jaren, mini-games spelen zoals het samenstellen van je eigen team en informatie krijgen over als je een speelstad bezoekt voor het EK van 2021.