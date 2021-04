De 6 beste smartphones tot 150 euro (05/2021)

Onlangs hebben we al uitgebreid op een rij gezet wat de beste smartphone is tot 200 euro. Maar juist ook tot 150 euro is er een enorme markt. Welke smartphone kun je het beste kiezen in deze prijsklasse?

Beste smartphone tot 150 euro

Op DroidApp helpen we je graag, onafhankelijk, met de juiste keuze voor een nieuwe smartphone. Onlangs verscheen al onze uitgebreide overzicht met de 8 beste smartphones tot 200 euro. Hierbij lag de focus vooral op toestellen van 150 tot 200 euro. Nu hebben we een nieuwe editie voor je van DroidApp Koopadvies met daarin de beste Android-smartphones tot 150 euro. Waar moet je op letten en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende devices?

Samsung Galaxy A02s

De naam is misschien niet het meest logisch, een logische keuze kan deze Samsung Galaxy A02s wel zijn. Qua specificaties is het toestel prima uitgerust. Er is een 6,5 inch HD+ beeldscherm, 3GB werkgeheugen en een triple-camera. Het toestel is voorzien van Android 10, maar zal later de update krijgen naar Android 11. Daarnaast ben je voor een periode van vier jaar verzekerd van beveiligingsupdates. Aan boord is verder een flinke 5000 mAh accu. De telefoon moet wel NFC missen.

Xiaomi Redmi 9

Dan is er ook nog de Xiaomi Redmi 9. Dit toestel heeft een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm en een flinke 5020 mAh accu. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek chipset en er is ook een quad-camera met 13MP hoofdlens. Zelfs NFC is aanwezig op het toestel. Jammer is dat het updatebeleid totaal onbekend is. Houd er daarnaast rekening mee dat de MIUI skin anders went dan je mogelijk gewend bent. Daarnaast vonden we hem soms net wat te traag. Lees ook onze Redmi 9 review.

Nokia 3.4

De Nokia 3.4 is een smartphone welke geprijsd is in de range van 100-150 euro. Wat krijg je precies voor dat geld? De Nokia 3.4 is voorzien van een 6,39 inch HD-beeldscherm, een triple-camera en ook NFC! Er is verder een Snapdragon 460 chipseet, 4000 mAh accu en Android One. Dankzij Android One weet je dat het toestel drie jaar lang beveiligingsupdates krijgt, en twee jaar lang Android OS-updates. Dit betekent dat de smartphone Android 11 en Android 12 krijgt.

TCL 20 SE

TCL is een vrij onbekende fabrikant in Nederland, maar het bedrijf is al lange tijd actief in andere landen en kennen we onder andere van de merknaam Alcatel. Voor nog geen 150 euro heb je de TCL 20 SE, die we eerder hebben besproken in de TCL 20 SE review. De smartphone draait op Android 11, heeft een erg goede camera, maar is met zijn 6,81 inch scherm wel wat aan de grotere kant. Er is verder een 5000 mAh accu en een Snapdragon 460 chipset. Je bent zeker van de komst van Android 12 en twee jaar lang, ieder kwartaal, een security-patch.

Poco M3

Poco is een voormalig dochtermerk van Xiaomi en heeft in deze prijsklasse de Poco M3. Deze smartphone is 155 euro, dus eigenlijk vijf euro boven het budget, maar is wel erg compleet. Er is een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm, 128GB opslagruimte, NFC, een triple-camera en flinke 6000 mAh accu. Vanuit de doos draait het toestel nog op Android 10. Welke updates in de toekomst uitgerold worden is volledig onduidelijk. Daarbij is er de MIUI skin, die op verschillende gebieden flink anders kan werken dat de smartphone die je gewend bent.

Oppo A15

De Oppo A15 is een vriendelijk geprijsde smartphone en voorzien van de basisbenodigdheden. Er is een MediaTek Helio P35 chipset, 4230 mAh accu en een triple-camera met 13MP hoofdlens. Het 6,52 inch scherm geeft een HD+ resolutie en er is 32GB opslagruimte. Geen intensieve gebruiker, dan zul je waarschijnlijk aardig uit de voeten komen met de Oppo A15.

Welke moet ik kiezen?

Welke het beste past bij je wensen is lastig te zeggen. Kies je voor de beste camera, dan zouden we de TCL 20 SE of eventueel de Samsung Galaxy A02s aanraden. Deze twee toestellen hebben samen met de Nokia 3.4 ook het meest duidelijke updatebeleid. Deze drie (TCL, Samsung en Nokia) krijgen alle drie nog Android 13. Voor betalen met je smartphone heeft je toestel NFC nodig, en meerdere hebben dat in deze prijsklasse, maar niet allemaal. Dat kan een breekpunt zijn. Persoonlijk zou ik gaan voor de TCL, Samsung of Nokia.

