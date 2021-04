De 5 beste sim-only abonnement aanbiedingen van april 2021

Een nieuwe maand, een nieuw overzicht. In dit artikel zetten we de beste sim-only abonnementen van april 2021 op een rij. Besparen op aansluitkosten, grotere databundels of klantvoordeel waardoor je extra profiteert van aanbiedingen.

Sim-only aanbieding april 2021

Zoals je van ons gewend bent, hebben we iedere maand een actueel overzicht voor je met de beste sim-only aanbiedingen van de komende maand. In dit artikel hebben we de beste sim-only aanbiedingen van april 2021 op een rijtje gezet. Want verlengen hoeft lang niet altijd voordeliger te zijn dan overstappen. Wil je met behoud van je eigen nummer overstappen naar een andere provider, dan kan dit twee maanden voor de einddatum van je contract.

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het KPN-netwerk en deze maand kun je profiteren van een hele interessante aanbieding. Een bundel van 8GB aan internet en 200 minuten/sms, kost je 9,50 euro per maand. Voor 1,50 euro per maand extra krijg je onbeperkt bellen en sms’en. Een hele interessante aanbieding. Zit je nog niet bij Youfone, dan betaal je eenmalig 15,00 euro aansluitkosten. Er zijn ook grotere (en kleinere) bundels.

Verkrijgbaar bij Youfone

Simpel

Simpel maakt gebruik van het T-Mobile netwerk, dat al meermaals in de prijzen is gevallen. Dankzij de Dubbel Data Dagen krijg je dubbel zoveel data voor hetzelfde geld. Tot en met 30 april krijg je in totaal 8GB internet met onbeperkt bellen voor een tientje per maand. Genoeg aan minder? Voor maandelijks €7,50 krijg je de bundel met 4GB aan internet en 200 minuten met 500 SMS’jes. Als je nieuwe klant bent, betaal je 20,00 euro aansluitkosten.

Verkrijgbaar bij Simpel

Tele2

Vanaf nu krijg je bij Tele2 korting als je thuis T-Mobile Thuis hebt, wat bestaat uit een internet, tv en/of bellen-pakket. Je krijgt ook voordeel als je op hetzelfde adres al een mobiel abonnement van Tele2 hebt. Het voordeel is 5,00 euro korting op je abonnement van T-Mobile Thuis en tot 5GB internet op je mobiele abonnement. Voor 13,00 euro per maand heb je een bundel met 200 minuten/sms’jes en 5GB internet. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten als je nog geen klant bent bij Tele2. Voor 25,00 euro per maand kun je kiezen uit het Unlimited-abonnement.

Verkrijgbaar bij Tele2

Ben

Meer data krijg je ook terug bij telecomprovider Ben, waarbij je ook gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile. De bundel met 5GB internet en 200 minuten/sms’jes. Voor 2,00 euro per maand meer heb je de bundel met onbeperkt bellen. Wil je het allersnelste internet, dan kun je voor een euro extra 4G Extra Snel kiezen. Bij het standaard 4G-abonnement valt dit op zich ook niet tegen. De geraamde snelheid, welke uit de Ookla Speedtest naar voren komt in de praktijk, ligt op 45Mbps download en 6Mbps upload. Bij Extra Snel is dat bijna het dubbele. Je betaalt geen aansluitkosten, wat je weer 20,00 euro bespaart.

Verkrijgbaar bij Ben

T-Mobile

Heb je een ander mobiel T-Mobile abonnement op hetzelfde adres, of T-Mobile Thuis, dan krijg je flink wat korting, extra data en korting op je thuispakket. De onbeperkt bellen en internetbundel kost je dan 25,00 euro per maand. Deze bundel geeft je ook direct toegang tot het snelle(re) 5G-netwerk. Maandelijks kun je je abonnement naar boven of beneden aanpassen. De bundel met 3GB internet met onbeperkt bellen komt uit op 13,50 euro.

Verkrijgbaar bij T-Mobile

Andere voordelen

Er zijn nog meer providers, en ook zij hebben aanbiedingen. Via onderstaande links kun je direct naar de aanbiedingen navigeren. Daarnaast hebben verschillende webwinkels nog wat sim-only aanbiedingen. Ben je er nog niet helemaal aan uit, welk abonnement het beste bij je past? Gebruik dan onze onafhankelijke sim-only vergelijker.

We hebben deze deals zelf samengesteld en is volledig onafhankelijk geschreven.