De 11 beste smartphones tot 300 euro (01/2021)

Het uitzoeken van een nieuwe smartphone kan best een moeilijke klus zijn. Welke past het best bij je wensen en bij welke krijg je het meest voor je geld? DroidApp heeft een nieuwe editie van DroidApp Koopadvies, waarin we op zoek gaan naar de beste smartphone tot 300 euro.

Beste smartphone tot 300 euro

Per persoon kan het verschillen wat je eisen zijn bij het kopen van een nieuwe telefoon. Ga je voor de beste camera, wil je accu hebben die het lang uithoudt, of wil je vooral een toestel dat mooi vormgegeven is. In deze editie van DroidApp Koopadvies zetten we de 11 beste Android-smartphones tot 300 euro op een rijtje. Het is een selectie met de beste toestellen in deze prijsklasse.

We houden rekening met verschillende eisen; om in dit overzicht te komen hebben wij als eis dat hij op Android 10 of hoger draait. Daarbij moet in zekere mate de kans groot zijn dat er een update naar Android 11 in de pijplijn zit voor de smartphone. Tevens moet de smartphone op dit moment goed verkrijgbaar zijn. De beste smartphone tot 300 euro zetten we hieronder voor je in willekeurige volgorde. Onder ieder toestel vind je een zogenaamde toestelbox, waarmee je direct naar de toestelpagina kunt gaan met actuele prijzen en specificaties.

Poco X3 NFC

In onze Poco X3 NFC review waren we al erg enthousiast over deze smartphone van het Chinese merk. Voor een erg nette prijs krijg je een geavanceerde goed presterende camera, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en bovendien; een fenomenale accuduur. Er is een 6,67 inch Full-HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid, Snapdragon 732G chipset en 6GB werkgeheugen. Het updatebeleid is wel wat onduidelijk, maar Android 11 kunnen we sowieso wel verwachten. Bij de Poco X3 NFC heb je verder het gevoel dat je een high-end smartphone in handen hebt.

Te koop bij: Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Poco X3 NFC Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 208,00 euro

Samsung Galaxy A42

Ben je op zoek naar een betaalbare 5G-smartphone, dan is misschien de Samsung Galaxy A42 een interessante optie. Deze smartphone is voorzien van een 6,6 inch AMOLED-scherm, Snapdragon 690 chipset, 5000 mAh accu en quad-camera. Over de accu; met een laadsnelheid van ‘slechts’ 15W duurt het even voor hij vol is. Met het updatebeleid zit het wel snor bij Samsung, dus daarover hoef je je geen zorgen te maken. Handig is de aanwezigheid van een 3,5 millimeter aansluiting voor je headset.

Te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Samsung Galaxy A42 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 311,00 euro

Oppo A72

Ondanks dat er een Oppo A73 is uitgebracht, welke voorzien is van 5G-ondersteuning en hoger dan 300 euro geprijsd is, is de A72 nog steeds te koop. De Oppo A72 is een prima smartphone die voorzien is van een 6,5 inch Full-HD+ scherm, Snapdragon 665 chipset, 5000 mAh accu, quad-camera en 4GB aan werkgeheugen. Op vrijwel alle gebieden scoort het toestel netjes, al is de groothoeklens van de camera niet de beste en zou het scherm net wat feller mogen. Onze ervaring lees je in de Oppo A72 review.

Te koop bij: Bol.com, Coolblue, Mobiel, T-Mobile, Tele2, Ben en Belsimpel.

Oppo A72 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 218,00 euro

Moto G Pro

De Moto G Pro wist bij ons al een plaatsje te bemachtigen bij de DroidApp Awards 2020. In onze uitgebreide Moto G Pro review waren we positief over het toestel. Dankzij Android One ben je drie jaar lang verzekerd van updates en twee jaar van beveiligingsupdates. De speakers leveren goed werk af, net als de camera én je kunt gebruik maken van een stylus. Dit pennetje is een leuke toevoeging aan het toestel. Verder is er een 6,4 inch Full-HD+ scherm, 4GB RAM, triple-camera en 4000 mAh accu.

Te koop bij: Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Moto G Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 224,00 euro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi heeft de rijk uitgeruste Xiaomi Mi 10T Lite in dit segment, voorzien van ondersteuning voor 5G. Ondanks de naam Lite is hij niet klein of licht. Aan boord is een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm, 6GB RAM en een quad-camera. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 750G processor en 4820 mAh accu met 33W snelladen. Ook is de smartphone voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting. De Xiaomi Mi 10T Lite is er in twee varianten; met 64GB opslagruimte en 128GB opslagruimte. Hier zit uiteraard wat prijsverschil in.

Te koop bij: Coolblue, Mobiel, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Xiaomi Mi 10T Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro

Moto G9 Plus

In het rijtje met beste smartphone tot 300 euro, is er ook een plek voor de Moto G9 Plus van Motorola. Hij is vrij groot en zwaar, in vergelijking met de andere toestellen. In onze Moto G9 Plus review waren we positief over de accuduur, de vingerafdrukscanner en de 30W snellader. Hiermee zit de 5000 mAh accu weer lekker snel vol. De smartphone biedt een 6,8 inch Full-HD+ scherm, 4GB werkgeheugen en een quad-camera. Er is een fysieke toets om de Google Assistent te starten. Jammer dat het updatebeleid van Motorola matig scoort.

Te koop bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Moto G9 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 228,00 euro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro won ook bij de DroidApp Awards. In onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review waren we erg te spreken over dit toestel. De camera kan zich meten met die van duurdere toestellen en ook de accuduur is erg goed. Er is een 6,67 inch Full-HD+ scherm, 6GB werkgeheugen, 5020 mAh accu met 30W snelladen en een Snapdragon 720G processor. Qua updatebeleid is er niet veel bekend, en dat is jammer, maar voor de rest zul je zeker plezier hebben van de smartphone.

Te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Amazon.

Moto G 5G Plus

Motorola kwam dit jaar ook met een meer betaalbare 5G-smartphone; de Moto G 5G Plus, die we ook uitgebreid hebben behandeld in de review. Een lekker snel toestel met mooi 90Hz beeldscherm, prima accuduur en mooi design. De camera presteert wel wisselend en is daardoor minder geschikt voor degenen die graag foto’s maakt met de smartphone. Daarbij blijft het updatebeleid een pijnpunt. Alleen Android 11 zit nog in de pijplijn, daarna is het klaar met de OS-updates.

Te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mediamarkt, Belsimpel en Mobiel.

Moto G 5G Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 253,00 euro

Samsung Galaxy A51

Je kunt ondanks dat hij bijna zijn eerste verjaardag viert, niet om de Samsung Galaxy A51 heen. Dit populaire geliefde toestel heeft een 6,5 inch AMOLED-scherm, goede geluidskwaliteit, mooi afgewerkt ontwerp en goede prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel de camera wat wisselend presteert; overdag prima, ’s avonds een teleurstelling, is het updatebeleid van de Galaxy A51 in orde. Onze bevindingen lees je in de Samsung Galaxy A51 review.

Te koop bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, Samsung Shop, T-Mobile, Ritel, Amazon en Belsimpel.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro

Sony Xperia 10 II

De Sony Xperia 10 II is een relatief compact toestel (maar wel glad!) dat voorzien is van prima specificaties. Aan boord van de Xperia is een 6,0 inch Full-HD+ OLED-scherm en een waterdichte behuizing. Er is verder 4GB werkgeheugen beschikbaar, samen met een Snapdragon 665 en 3600 mAh accu. Hiermee is het toestel van een vrij kleine accucapaciteit voorzien, maar in de praktijk merk je hier niet gek veel van, zo schreven we in onze Sony Xperia 10 II review.

Te koop bij: Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, T-Mobile en Coolblue.

Sony Xperia 10 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 318,00 euro

Samsung Galaxy M31

In de prijsklasse tot 300 euro is er ook de Samsung Galaxy M31. Deze smartphone heeft een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm en beschikt over eigen alles wat je nodig hebt. Er is een Exynos 9611 chipset, quad-camera en net als alle andere toestellen, NFC. De Galaxy M31 krijgt ieder kwartaal een beveiligingsupdate, net als de A51 en A42.

Te koop bij: Coolblue en Bol.com.

Samsung Galaxy M31 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 277,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Het kiezen van een nieuwe telefoon is lastig. We hopen in ieder geval dat deze DroidApp Koopadvies het makkelijker voor je heeft gemaakt. Welke telefoon het beste bij je past is erg persoonlijk, omdat ieders wensen kunnen verschillen. Kies je een smartphone tot 300 euro, dan is het voor jezelf belangrijk; wil ik 5G? Houd er rekening mee dat dit alleen bij de grote providers beschikbaar is (T-Mobile, KPN, Vodafone) en soms alleen tegen bijbetaling. Bij andere providers niet. Daarnaast kan het zo zijn dat je niet persé toegang hoeft te hebben tot het 5G-netwerk, dan volstaat een 4G-toestel nog absoluut.

Hoef je niet per definitie een 5G-toestel, dan zouden we de Poco X3 NFC of de Xiaomi Redmi Note 9 Pro kiezen. Een prima camera en erg goede accu. Qua updates biedt Samsung meer zekerheid. Kies je voor een 5G-smartphone, dan zouden we de Galaxy A42 van Samsung aanraden of Xiaomi Mi 10T Lite. Succes met je keuze!