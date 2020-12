Dit zijn de 25 beste Android-apps van 2020

We hebben in de afgelopen twaalf maanden weer een hoop applicaties besproken. In dit artikelen delen we ons overzicht met de beste apps van 2020. Welke mogen niet op je smartphone ontbreken? We zetten ze alle 25 op een rij.

Beste apps van 2020

Volg je DroidApp op de voet, dan weet je dat we iedere maand een overzicht delen met de beste apps van de afgelopen maand. Nu het eind december is, is het een mooi moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Met de vele tientallen apps die we hebben besproken in 2020, zetten we de allerbeste van dit jaar op een rijtje. De beste apps van 2020 zetten we hieronder in willekeurige volgorde.

Benieuwd naar de beste apps van vorig jaar? -> Dit zijn de 35 beste Android-apps van 2019

Microsoft Office

Denk je Microsoft Office aan alle handige tools, waarvoor je gelijk de portemonnee moet trekken? Voor Android is er dit jaar de Microsoft Office app uitgebracht. Deze gratis applicatie laat je alle bekende programma’s in één app gebruiken. Een PowerPoint-presentatie bekijken of maken, Excel sheet bijwerken of een Word-document typen is geen probleem in deze applicatie.

Windy

Ben je benieuwd naar het weer, maar ben je uitgekeken op de standaard tabellen en grafiekjes? De Windy app geeft je een overzicht van alle weermodellen, samen met een uitgebreid overzicht van de weersomstandigheden. Je kunt er de actuele situatie van de neerslag bekijken, de realtime bliksemradar raadplegen en ga zo maar door. Windy is een gratis app en is zeker een installatie waard.

Workouts voor Thuis

Zeker in de tijd van het Coronavirus kan de Workouts voor Thuis app goed van pas komen. In deze applicatie kun je op een relatief eenvoudige manier in beweging blijven. Hiervoor heb je geen apparatuur nodig en kun je gewoon thuis uitvoeren. Het merendeel is gratis te gebruiken, en door soms een advertentie te kijken kun je enkele premium-functies gebruiken in de Workouts voor Thuis app.

Antistress

Een vermakende app om van je stress af te komen is Antistress. Met deze applicatie gaat er werkelijk een wereld voor je open. Even je agressie of stress kwijtraken kan hier met oneindig veel tools. Denk aan het bubbeltjesfolie, een lichtschakelaar, het slijpen van potloden of losgaan met een hamer op spijkers. Een heerlijke app waarover we uitgebreid hebben gesproken in ons artikel over de Antistress app.

Komoot

We bespraken de Komoot app in de uitgebreide review over Komoot. De applicatie is een must voor de wandelaar en fietser. Voor in binnen- en buitenland kun je de mooiste routes plannen en ook ontdekken. Met de handige navigatie hoef je niet langer meer te verdwalen en kan hij je ook helpen bij een bergwandeling.

Citymapper

Sinds dit jaar is Citymapper ook in heel Nederland te gebruiken. Deze applicatie is een erg handige reisplanner en gaat vaak verder dan Google Maps. Je kunt nauwkeurig je je route met het openbaar vervoer plannen. Daarnaast kan je ook gebruikmaken van reisafvies per deelfiets, scooter of diensten zoals Uber. Eerder hebben we op DroidApp al een uitgebreide Citymapper review gepubliceerd. Daar bekeken we de vele positieve punten als je bijvoorbeeld met het openbaar vervoer Londen wilt verkennen. Een ideale app!

DocuSign

We hebben op DroidApp eerder de applicatie DocuSign benoemd. Met deze applicatie kun je heel gemakkelijk formulieren digitaal invullen. Daarnaast is het mogelijk om middels deze toepassing documenten digitaal te ondertekenen en eventueel gelijk door te sturen. Daarbij zijn er handige tools die voor de genoemde zaken van pas komen. De gratis versie is goed bruikbaar, na betaling krijg je nog meer mogelijkheden tot je beschikking.

Google Lens

Dit jaar is er een update verschenen voor de Google Lens app. Sinds dat moment is de app uitgebreid met een erg handige feature. Het is namelijk nu mogelijk om een handgeschreven tekst te scannen met de Lens-app, en deze vervolgens om te zetten naar digitale tekst. Deze tekst kun je vervolgens delen of direct naar je computer kopiëren.

9292

De digitale reisplanner voor het openbaar vervoer, de 9292 app, werd begin dit jaar van een nieuwe lik verf voorzien. Er kwam een nieuw ontwerp waarbij gebruikers kunnen profiteren van een verbeterd reisadvies. Er is ruimte voor veelgebruikte trajecten en stations, en in het voor- en natraject kun je nu wandelen of fietsen aangeven. Tevens zijn er nog veel meer andere verbeteringen doorgevoerd die de 9292 app nog beter maken.

Fuelio

Autobezitters die nauwkeurig hun autokosten willen bijhouden, of juist hun brandstofverbruik willen monitoren kunnen aan de slag met Fuelio. De app is gratis, reclamevrij en geeft je uitgebreid en nauwkeurig inzicht in de kosten van de auto. Dit jaar verscheen een grote update waarmee je hele rapporten kunt maken en er kwam een nieuw design voor de applicatie. Absoluut een aanrader.

Malwarebytes

We schreven eerder over de Malwarebytes app. Voor de computer is dit al een bekende naam, maar je kunt er ook de beveiliging van je Android mee in de gaten houden. Met Malwarebytes kun je een scan uitvoeren waarbij het kijkt of er malware of spyware op je toestel terecht is gekomen. Je kunt ook losse bestanden scannen of je hele telefoon scannen. De app kan je ook waarschuwen voor verdachte linkjes die je bijvoorbeeld via WhatsApp of SMS kunt ontvangen.

PostNL

In de app van PostNL werden de afgelopen maanden flink wat nieuwe functies toegevoegd. Nieuw is bijvoorbeeld de optie adresverzoekjes, waarbij je snel meerdere mensen kunt vragen om hun adres. Daarnaast verscheen de mogelijkheid om een donker thema in te stellen en er is een handige widget die je op je homescreen kunt plaatsen.

Sygic

Navigatie-app Sygic heeft een speciale EV Mode gekregen. Hiermee kun je direct je auto inpluggen bij één van de 15.000 laadpunten in Europa. Daarbij is het mogelijk om direct via de applicatie hiervoor af te rekenen. Voor de gebruiker van de elektrische auto is de applicatie verder voorzien van wat handige opties om alles uit je elektrische auto te halen. Alles over deze functionaliteit lees je in ons artikel over de Sygic EV Mode.

Reisapp Buitenlandse Zaken

Door de coronacrisis is er een hoop veranderd in de wereld. Dit heeft onder andere invloed op de reizen die we kunnen maken. In de Reisapp Buitenlandse Zaken krijg je informatie over wat je te wachten staat. Niet alleen vind je hier het reisadvies per land, je krijgt ook informatie over veiligheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld de criminaliteit of andere kwesties die van belang zijn om te weten. Ook ‘na corona’ is deze app dus erg handig voor degenen die graag naar het buitenland gaan.

KNMI

Niet de mooiste en meest gebruiksvriendelijke weer-app, maar wel de beste, zo kwam naar voren in de weer-app test 2020. De applicatie kwam als beste uit de bus in ons half jaar durende onderzoek naar de beste weer-applicatie. De applicatie laat je meerdere plaatsen toevoegen en naast de weersvoorspelling kun je ook de radarbeelden bekijken.

Jumbo Extra’s

Supermarktketen Jumbo kwam in 2020 met de Jumbo Extra’s app. Door boodschappen te doen bij de geelgekleurde supermarkt kun je punten sparen. Deze kun je gebruiken voor verschillende dingen. Denk aan dagjes uit of gratis boodschappen. Om de zoveel tijd krijg je aanbiedingen voorgeschoteld waarmee je extra punten kunt sparen op je aankopen.

Walpy

Via Google en via andere manieren zijn er eindeloos veel mogelijkheden tot het vinden van je favoriete wallpaper. Mocht je toch niet helemaal de juiste achtergrond voor je smartphone kunnen vinden, dan is er de handige Walpy app. Deze applicatie heeft een groot aantal achtergronden voor je gebundeld. Daarbij is er een handige functie aanwezig die de achtergrond van je telefoon automatisch om de zoveel tijd aan kan passen.

Traffix

Een vermakende game die je uit de Play Store kunt downloaden is Traffix. Met deze game kun je het verkeer regelen in verschillende steden. Denk aan een druk kruispunt in Parijs, of een andere grote wereldstad. Je bedient de stoplichten, waarbij je zelf ervoor kiest wanneer deze op groen gaan. Laat je het verkeerslicht te lang op rood staan, houd er dan rekening mee dat automobilisten zelf het recht in eigen hand nemen. Een vermakende game, maar niet om mee te ontspannen.

Google Maps

Google Maps mag zeker niet ontbreken in het rijtje van beste apps van 2020. Deze applicatie is in het afgelopen jaar van verschillende verbeteringen voorzien die de app nog beter hebben gemaakt. Denk aan het weergeven van de maximumsnelheid, het nieuwe Go-tabblad, waarmee je direct snel kunt navigeren naar bijvoorbeeld je werk, thuis of naar locaties die mogelijk interessant voor je zijn. Verder zijn huisnummers toegevoegd, is de tijdlijn verbeterd, kun je de blauwe pijl tijdens het navigeren vervangen door een eigen gekozen auto-icoontje en werd er een Covid-laag toegevoegd. Nieuw in Google Maps zijn ook de profielen, waarmee het eigenlijk meer een sociaal netwerk is geworden. In september gaf Google de kaarten een nieuwe lik verf, waarmee Nederland een stuk groener werd. Alle verbeteringen in de afgelopen tijd vind je hier terug.

Telegram

Het is een bekende applicatie, maar daarom niet minder interessant. De ontwikkelaars van Telegram hebben de app in de afgelopen 12 maanden verder flink verbeterd. Sinds de zomer kun je videobellen in Telegram. Daarbij zijn er diverse updates verschenen vol nieuwe functies. Denk aan het instellen van een profielvideo (in plaats van een foto), het delen van grotere bestanden, chat-mappen en heel handig; het inplannen van een bericht.

WhatsApp

Een andere berichten-app die het goed gedaan heeft dit jaar is WhatsApp. Jammer genoeg is er nog altijd geen stand-alone app, maar er kwamen wel een reeks updates die de app verder hebben verbeterd. Er verscheen een grote wallpaper-update waarbij je veel kunt aanpassen aan de achtergrond van de chat-applicatie. Verder kun je berichten met vervaldatum gebruiken en is er een nieuwe opruimhulp waarmee je sneller geheugen vrij kunt maken, en kunt zien welke chats het meeste geheugen innemen. In het kader van de bestrijding tegen nepnieuws, kunnen berichten voortaan nog maar 1x doorgestuurd worden. Begin dit jaar kwam de app met een donker thema.

Appy Weather

Weer-apps bespreken we graag hier op DroidApp. We hebben dit jaar geschreven over Appy Weather. Met deze weer-applicatie heb je een overzichtelijke weer-app die zich laat kenmerken door eenvoud. Je krijgt het weer per dag voor de komende zeven dagen en ook kun je verschillende andere gegevens bekijken.

Google Assistent

Google heeft haar Google Assistent in de afgelopen maanden verder verbeterd. Eén van de nieuwe functies is het neuriën van muziek. Dit werkt verrassend goed. Even een bekende melodie neuriën en je ziet direct het resultaat. Verder kan de Google Assistent je WhatsApp-berichtjes voorlezen en kun je sinds dit jaar de handige routines gebruiken. Zo kun je bepaalde taken automatiseren; zoals het verlagen van de thermostaat als je in de auto stapt.

AccuWeather

In de Google Play Store verscheen dit jaar een nieuwe versie van de AccuWeather app. De nieuwe versie is voorzien van een nieuw design, maar ook een paar nieuwe functies. Het nieuwe design heeft de AccuWeather app absoluut goed gedaan. Het oogt overzichtelijker en laat zich prettig bedienen. Daarbij kun je met MinuteCast de voorspelling voor de komende twee uur, per minuut bekijken.

DroidApp App

Onze eigen DroidApp App heb je vast al geïnstalleerd op je telefoon of tablet. Nog niet? Zeker doen. Met onze gratis DroidApp App, die geheel vrij is van advertenties, heb je toegang tot het belangrijkste Android-nieuws. Daarbij kun je notificaties instellen voor als er een nieuw artikel online gaat. Zo hoef je niks te missen. Uiteraard zijn ook de tips, reviews en alle andere artikelen in de app te vinden. Handig is de toesteldatabase, waardoor je toegang hebt tot actuele prijzen en specificaties van vrijwel alle smartphones. Sinds dit jaar kun je de DroidApp App ook terugvinden in de Huawei AppGallery.