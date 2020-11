PostNL app voegt donker thema toe aan app: zo gebruik je hem

PostNL heeft in de afgelopen maanden flink aan de weg getimmerd met de PostNL app. De nieuwe versie van de applicatie brengt een donker thema, handig!

PostNL app met donker thema

Vanuit bed nog even kijken hoe laat de pakketbezorger met het pakketje voor je deur staat, en of je dus wel kunt uitslapen? Vanaf nu moet dat een stuk prettiger zijn in de PostNL app. Met de nieuwste update brengt het postbedrijf een donker thema naar de PostNL app.

In de nieuwste versie van de PostNL app kun je dus de donkere modus inschakelen. Of beter gezegd, hij wordt voor je ingeschakeld. Er is in de applicatie geen losse optie te vinden om dit voor de app zelf aan te passen. Op dit moment kun je er alleen voor kiezen dat de systeeminstelling meegenomen wordt. Als je de interface van je telefoon op donker hebt gezet, is de PostNL app ook in het donker.

Vooralsnog is de functie alleen beschikbaar voor degenen die deeluitmaken van de beta-test. Dit betekent dat hij nog niet voor iedereen beschikbaar is. Het goede nieuws is wel, dat de functie op termijn naar iedereen uitgerold zal worden.