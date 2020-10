PostNL app uitgebreid met handige druktemeter voor PostNL-locaties

Er wordt een update uitgerold voor de PostNL app. De applicatie van het postbedrijf wordt uitgebreid met een handige druktemeter.

Druktemeter in PostNL app

In de Google Play Store staat een app-update klaar voor de app van PostNL. Met de nieuwe versie 6.28 wordt een druktemeter toegevoegd. Deze geeft de drukte aan bij een PostNL-punt, waar je bijvoorbeeld terecht kunt om je pakket op te halen.

Je kunt het overzicht tevoorschijn halen door naar de zending te gaan, die afgeleverd is bij een PostNL-punt. Vervolgens tik je in de PostNL app op deze locatie, waarna een nieuw venster geopend wordt. Hier zie je eerst de openingstijden; in het tweede tabblad wordt de druktemeter getoond. De optie heet ‘Druk of niet?’. Op deze manier kun je je bezoek afstemmen. De druktemeter laat de drukte per uur zien, waarbij je dit ook voor andere dagen kunt bekijken.

De update wordt gefaseerd uitgerold, dus het kan even duren voordat deze bij iedere gebruiker beschikbaar is.