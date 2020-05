PostNL app krijgt Adresverzoekjes en Adresboek: zo werkt het

Er komen nieuwe functies aan voor de app van PostNL. Vanuit de applicatie wordt het mogelijk gemaakt om een adresverzoekje te sturen. Een erg nuttige functie.

Adresverzoekjes in PostNL app

In de PostNL app wordt het mogelijk gemaakt om adresverzoekjes te maken. Het is een nieuwe functie die van pas kan komen voor het verzamelen van adressen voor bijvoorbeeld een uitnodiging van een bruiloft, verjaardag, feestje of iets anders. Handig, als je niet van iedereen een postadres hebt.

Het werkt als volgt; je opent de PostNL-app waarbij je vanuit het startscherm een adresverzoek kunt sturen. Je vindt de optie ook terug onder ‘Je account’. Vanuit het scherm kun je direct een adresverzoek sturen, maar je ziet ook wie er al gereageerd heeft op het verzoek.

Bij het maken van een adresverzoekje kies je eerst de reden, zoals voor de feestdagen, verhuisbericht, geboortekaart, bruiloft, feestje of iets anders. Hierop wordt de tekst in het te sturen bericht aangepast. Vervolgens kun je met één druk op de knop het bericht delen via WhatsApp, of ook eventueel via een ander platform. Ook kun je dit bericht nog delen op een later moment.

Degenen die het bericht ontvangen kunnen hun adres handmatig invullen, zodat alle gegevens gebundeld worden in de PostNL app. Daarbij is het mogelijk om gegevens automatisch in te vullen door in te loggen met je PostNL-account. Alle ontvangen postadressen vind je terug in de app. Per contact zie je de gegevens ook terug in een Google Maps-kaartje. Ook kun je de contacten direct downloaden als vCard of CSV-bestand zodat je ze kunt opslaan op je telefoon of in een spreadsheet. Tevens kun je diegene direct een fotokaart sturen.