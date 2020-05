Sim-only aanbiedingen mei 2020: tientallen euro’s korting en meer internet

Voordeel en korting is altijd leuk. Je kunt ook besparen op je mobiele telefoonabonnement. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van mei 2020 op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen mei 2020

Je kunt ook deze maand weer aardig wat geld besparen door de aanbiedingen van de verschillende providers te bekijken. Omdat je zelf wel betere dingen te doen hebt, hebben wij de aanbiedingen van de verschillende providers voor je op een rij gezet. Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van mei 2020.

Simpel

Telecomprovider Simpel heeft de ‘Stop met Zoeken’ deals verlengd tot en met 31 mei 2020. Voor een tientje per maand heb je 4GB aan internet en onbeperkt bellen. Voor €6,00 per maand heb je 1GB met 100 minuten. Simpel maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Youfone

Youfone maakt gebruik van het KPN-netwerk en tijdens de ‘Dubbele Data’ aanbieding profiteer je van extra korting. Zo heb je al een bundel met 16GB en onbeperkt bellen/sms’en voor 17,50 euro per maand. Voor €12,00 heb je 6GB aan data tot je beschikking. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten. Goed om te weten is dat deze aanbieding geldt tot en met 3 mei. Vanaf maandag eindigt de actie met dubbele data, maar hoef je nog steeds niet de aansluitkosten te betalen.

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is een dochtermerk van Vodafone. Het voordeel van deze provider is dat alles uit één bundel gaat. Eén SMS staat dus gelijk aan één MB of één minuut. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je iedere maand 1000 min/sms/MB gratis en een extra Ziggo TV-pakket. Deze maand betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro. Een bundel met 4000 min/sms/mb kost je 10,00 euro per maand.

Tele2

Bij Tele2 maak je gebruik van het eigen Tele2- en het T-Mobile netwerk. In de maand mei betaal je geen aansluitkosten waardoor je weer een paar tientjes in je zak kunt houden. De bundel met 7GB internet en 200 minuten kost je 14,00 euro per maand. De bundel met 20GB heb je voor 17,00 euro per maand.

Vodafone

Sinds eind april biedt Vodafone als eerste provider in grote delen van Nederland 5G aan. Dit geldt bij Red-abonnementen en bij Start-abonnementen met een aanvullende bundel. De Red Essential bundel met 10GB aan data kost je 27,00 euro per maand. Heb je thuis internet van Ziggo, dan betaal je 5,00 euro per maand korting, dubbele data, een extra tv pakket naar keuze en het veilig online pakket.

Lebara

Bij Lebara kun je nog steeds profiteren van de interessante sim-only aanbiedingen. Je hebt voor €10,00 per maand de bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen. Voor 15,00 euro is er de bundel met 7GB en je krijgt 10GB voor 20,00 euro. Bij Lebara kun je iedere maand je bundel aanpassen naar boven en naar beneden en krijg je het 4G-netwerk van KPN.

T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile is meermaals als hoogste beoordeeld in Nederland. Er worden nu tests uitgevoerd met het 5G-netwerk dat later dit jaar beschikbaar moet komen. De bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen kost je 20,00 euro per maand. Heb je T-Mobile Thuis dan krijg je tot 10,00 euro korting per maand, gratis data en meer voordeel.

Ben

Ben geeft je tot 2000MB gratis aan data per maand. Je maakt gebruik van het T-Mobile netwerk, maar wil je daar op volle kracht gebruik van maken, dan moet je wel daar maandelijks voor bijbetalen. De bundel met 5GB aan internet en 100 min/sms kost je 11,00 euro per maand.

Simyo

De Doe Je Ding Deals van Simyo zijn nu extra lang geldig, tot en met eind mei 2020. De provider geeft je 200 minuten met 3GB aan internet voor 12,00 euro per maand. Heb je thuis KPN vast internet, dan krijg je dubbel zoveel data.

KPN

Met KPN Hussel kun je iedere maand je abonnement naar boven of beneden aanpassen. Daarbij kun je je mobiele abonnement combineren met vaste diensten. Het 5G-ready abonnement is er in ‘verschillende smaken’. De bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen kost je 22,50 euro per maand. Heb je thuis internet van KPN of Telfort, dan krijg je tot 10,00 euro korting op je abonnement en korting op een entertainmentpakket.

Vergelijken

Vind je het lastig een keuze te maken uit de verschillende abonnementen? DroidApp geeft je handig en snel onafhankelijk advies in onze sim-only vergelijker.