De beste sim-only aanbiedingen van november 2023

De maand november is een maand waarin je weer goed kunt besparen op je mobiele kosten. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van november op een rij.

Beste sim-only aanbiedingen

Wil je geld besparen op je maandelijkse kosten, dan kan het interessant zijn eens te kijken naar een nieuw sim-only abonnement. Je nummer kan je dan gewoon meenemen en elke provider heeft zo zijn voordelen. Wat moet je weten, en wat zijn de beste deals? Dat zetten we hieronder op een rijtje.

Simpel

Eigenlijk vind je iedere maand wel een goede deal bij Simpel. Dat is nu ook het geval. De intensieve datagebruiker kan aan de slag met de 15GB bundel met onbeperkt bellen. De maandprijs komt hier uit op 10 euro per maand. Je maakt gebruik van het netwerk van Odido, ofwel T-Mobile.

Alle details vind je op de website van Simpel.

Youfone

Bij Youfone vind je een goede Black Friday aanbieding, en daarmee kun je goed scoren. De bundel met 200 minuten en 15GB internet kost je het eerste jaar 7,00 euro per maand. Daarnaast bespaar je op de aansluitkosten. Bij Youfone maak je gebruik van het 5G-netwerk van KPN.

Details vind je terug op de site van Youfone.

Ben

Ben geeft je extra klantvoordeel als je thuis een Ben abonnement hebt, of internet (en eventueel TV) afneemt bij Odido. Kies je voor een jaarcontract met 200 minuten en 10GB dan ben je voor 11,00 euro per maand klaar. Voor een euro per maand meer kun je de 5G-bundel kiezen. De provider maakt gebruik van het Odido netwerk.

Je kunt de aanbieding terugvinden bij Ben.

Meer opties

Je kunt op meer plaatsen voordeeltjes vinden. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Mobiel (soms met gratis smartphone)

Lebara

Odido (voorheen T-Mobile/Tele2)

Vodafone

Hollandsnieuwe

Simyo

Belsimpel

Wil je bij je sim-only abonnement ook een voordelig, maar goed toestel? DroidApp geeft in het DroidApp Koopadvies verschillende adviezen voor je, met de beste smartphone in verschillende prijsklassen.