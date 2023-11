De 4 beste apps van oktober 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand oktober is voorbij en dus is het tijd om de balans op te maken over de tiende maand van 2023. Wat had deze maand voor belangrijk nieuws en wat waren de beste apps van de maand? DroidApp zet het op een rij.

Android in oktober

In de maand oktober hebben we weer het nodige aan nieuws met je gedeeld. Maar er was meer deze maand. Begin deze maand was er het Made by Google-event, waarbij we nieuwe producten en dingen te zien kregen. Denk aan de Pixel 8-serie en de Pixel Watch 2. Maar ook was er de officiële aankondiging van Android 14.

Google maakte onder andere veel fijne nieuwe functies officieel voor Google Maps. Nieuwe functies zagen we ook eerder deze maand, waarbij een nieuwe weer-knop werd toegevoegd aan Maps, samen met een weergave van de luchtkwaliteit. Waaronder Immersive View voor routes en verbeterde navigatie. Facebook maakte bekend dat je kunt betalen om Facebook en Instagram reclamevrij te gebruiken. Verder klagen steeds meer gebruikers over spam in WhatsApp.

Samsung begon eind oktober met het updaten van de eerste toestellen naar Android 14. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies in One UI 6 op een rij. De Galaxy S23-serie werd door Samsung als eerst geüpdatet. Xiaomi presenteerde haar nieuwe skin HyperOS, die we ook terug gaan zien bij de Xiaomi 14-serie. Deze serie werd deze maand al gepresenteerd in China. OnePlus presenteerde haar eerste vouwbare smartphone; de OnePlus Open.

Motorola presenteerde nieuwe AI-tools en een flexibel smartphonescherm. Samsung kondigde de Galaxy Tab A9 en Tab A9+ aan en ook kwam er de SmartTag 2, waarmee je nooit meer wat kwijt hoeft te zijn. Eerder in oktober waren er nog de Tab S9 FE en Buds FE.

Tips en meer

Vergeten

Onze rubriek ‘Vergeten’ is ook weer iedere zondag online gekomen. In de afgelopen maand zijn de volgende edities verschenen van ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

Beste apps

In oktober hebben we verschillende apps besproken. Een selectie met de beste apps van de maand oktober hebben we hieronder voor je uitgelicht, in willekeurige volgorde.

Lifesum

Wil je bewuster bezig zijn met het gezond eten en drinken? Dan kan de Lifesum app je daar goed bij helpen. Je kunt in de app aangeven wat je doel is (zoals afvallen, gewicht behouden of juist aankomen), waarna de app je helpt met aanbevelingen. Je kunt in Lifesum goed bijhouden wat je eetgedrag is, zodat je goed inzicht krijgt.

Lees Simpel app

Valt er een brief op de deurmat, waar je eigenlijk niet direct wat van begrijpt? De Lees Simpel app helpt je middels AI met het begrijpelijk maken van brieven. Dit kan bijvoorbeeld van je zorgverzeker zijn, maar ook van iedere andere partij. Handig als je een ingewikkelde brief krijgt van de Belastingdienst, overheid of een ander bedrijf of andere instantie.

Telegram

In de afgelopen weken zagen we meerdere updates verschijnen bij Telegram. Je kunt bijvoorbeeld boosts uitdelen aan je favoriete kanalen en er zijn reactiestickers in verhalen. De laatste Telegram 10.2 update brengt verbeteringen bij het delen van links die je nu kunt personaliseren. Daarnaast kun je bij het beantwoorden een quote toevoegen waarop je reageert. Wil je niets missen, volg dan het DroidApp kanaal op Telegram.

AI Yearbook

Het was een trend in oktober; schoolfoto’s van vroeger delen. En nee, niet de analoge plaatjes van de schoolfotograaf, maar door AI gemaakte foto’s. Door wat foto’s van jezelf te uploaden, kon met een AI Yearbook app een collectie gemaakt worden met foto’s uit ‘je schooltijd’. De resultaten waren verrassend.

