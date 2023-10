Samsung presenteert betaalbare Galaxy Tab A9 en Tab A9+

Een nieuwe set betaalbare tablets van Samsung is onderweg. De fabrikant heeft vandaag de Galaxy Tab A9 en de Galaxy Tab A9+ aangekondigd. De twee tablets zijn de opvolger van de Tab A8-modellen. De Galaxy Tab A9 komt op de markt vanaf 179 euro.

Samsung Galaxy Tab A9

Twee jaar geleden bracht Samsung de Galaxy Tab A8 uit. De tablet hebben we eerder uitgebreid besproken in de Galaxy Tab A8 review, en nu is er een opvolger klaargezet voor het apparaat. En niet één model, maar twee modellen waar je uit kunt kiezen. Vandaag heeft het Koreaanse merk namelijk de Galaxy Tab A9 en Tab A9+ officieel aangekondigd. De fabrikant heeft de Galaxy Tab A9 uitgerust met een 8,7 inch scherm voorzien, een LCD-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz. Bij de Galaxy Tab A9+ is er een 11,0 inch LCD 90Hz scherm.

Samsung levert beide tablets met ondersteuning voor WiFi. De Tab A9 is ook met 4G, en de Tab A9+ met 5G-ondersteuning beschikbaar. De tablets hebben Bluetooth, Android 13 met de eigen One UI skin en een octa-core processor die niet nader gespecificeerd wordt. Eerdere geruchten wisten wel al te melden dat het standaard model een MediaTek chipset krijgt, waar de Tab A9+ een Snapdragon 695 processor heeft.

Je kunt bij beide modellen kiezen uit 4GB RAM + 64GB opslagruimte, of de variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Bij zowel de Galaxy Tab A9 als de Tab A9+ kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. De tablets worden voorzien van het beveiligingsplatform Samsung Knox en hebben een 5100 mAh (Tab A9) of 7040 mAh (Tab A9+) accu, welke opgeladen kan worden met een 15W lader. De lader wordt niet meegeleverd met de tablet.

Samsung belooft met de Tab A9-serie dat naadloze connectiviteit kinderspel wordt gemaakt. Zo kun je eenvoudig content verplaatsen tussen mobiele (Samsung-) apparaten, tablets en tv-monitoren. Daarbij is ook Quick Share weer aanwezig. Verder kun je gemakkelijk multitasken en het scherm splitsen. Tevens biedt Samsung je de mogelijkheid om van je muziek te genieten via quad-speakers en is er Samsung Kids, waarmee kinderen op een veilige manier toegang krijgen tot de digitale wereld.

De Galaxy Tab A9-serie is beschikbaar vanaf maandag 4 december. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: Graphite, Silver en Navy. De Tab A9 met WiFi krijgt een prijs vanaf €179 en de Tab A9 met 4G komt er vanaf €219. De Tab A9+ WiFi komt verkrijgbaar vanaf €249 en de Tab A9+ 5G vanaf €299.