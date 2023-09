Samsung QN90C Neo QLED TV review: helder en kleurrijk

Samsung heeft een nieuwe televisie in haar portfolio en DroidApp mocht deze Neo QLED TV van Samsung testen. Laten we aan de slag gaan en televisie gaan kijken! Dit is onze review van de Samsung QN90C Neo QLED televisie.

Samsung QN90C review

In deze review testen we de Samsung QE55QN90C. Een nieuwe televisie uitpakken is altijd even een gedoe, je moet immers altijd nog even de standaard monteren en het beeldscherm veilig uit de doos halen. De voet laat zich makkelijk vast zetten met 8 meegeleverde schroefjes; een kruiskopschroevendraaier is alles wat je hierbij nodig hebt. Verder komen we in de doos nog boekjes en de afstandsbediening tegen.

Met de voet vast aan het scherm is het handig om even een extra hand te hebben om de televisie op zijn plek te zetten. De initiële setup van de QN90C is duidelijk en we kiezen ervoor om de afstandsbediening te gebruiken. Je kunt ook je mobiele device gebruiken, en deze meteen aan de Samsung SmartThings app koppelen! Iets wat je ook op een later moment kunt doen. Na het instellen van het draadloze netwerk en overige instellingen worden we begroet door het startscherm.

Design

Het NeoSlim design van de QE55QN90C oogt zeer netjes met een stabiele, donker grijze voet. Het scherm zelf is heel dun en dankzij de voet staat het geheel stabiel op de kast. Aan de achterkant van het scherm vind je alle aansluitingen waaronder vier HDMI poorten een USB poort, netwerkpoort en RF-poort. Je kunt deze TV in verschillende maten krijgen, waarbij de 43 inch variant het kleinste model is en 85 inch het grootste model.

Slimmigheidjes

Samsung baseert haar televisies op het eigen Tizen OS waarbij je via de smart hub allerlei apps kunt toevoegen. Standaard vind je al wat apps van de meest voorkomende streamingsdiensten en heb je ook toegang tot Samsung TV plus. We installeren onder andere de KPN app om televisie te kunnen kijken, en voegen nog wat extra streamingsdiensten toe om eens lekker een avondje televisie te kijken.

Je navigeert vlot door de menu’s heen en je kunt met de afstandsbediening ook snel naar bijvoorbeeld Netflix of een spraakcommando uitvoeren. Het microfoontje is tevens te gebruiken als invoer. Het invoeren van cijfers kan ook via de ‘sneltoets’, alleen gaat dit wel net wat minder makkelijk dan met de bekende afstandsbedieningen. Verder heeft de afstandsbediening iets handigs in zich, namelijk dat deze zelfvoorzienend is als het gaat om batterijen. Via een kleine zonnecollector wordt je afstandsbediening opgeladen en hoef je niet meer te zoeken naar batterijtjes.

Nadat de televisie een dagje uit is geweest en weer aangezet wordt komt het tot twee keer toe voor dat we geen verbinding meer krijgen met ons draadloos netwerk. Als we de televisie laten zoeken naar netwerken worden er eveneens geen in de omgeving gevonden. Dat is gek want elk ander apparaat om ons heen blijft verbonden en ziet andere netwerken. Trekken we de stekker uit de QN90C en sluiten hem weer aan dan is alles weer verbonden en kunnen we verder kijken.

Beeldkwaliteit en geluid

Wat meteen opvalt in positieve zin is de helderheid van het scherm van de Samsung QN90C er komt een hoop kleur en licht uit het scherm. Op de televisie kan je kiezen uit diverse kleurinstellingen waarbij we wel moeten opmerken dat niet elk profiel even natuurgetrouw oogt. Soms worden kleuren wat opgeblazen of grauwer gemaakt. De donkere kleuren zijn eveneens goed maar niet zo goed als we bij bijvoorbeeld een OLED scherm zien. Wanneer het beeld is ingeschakeld is er opvallend weinig reflectie vanuit de kamer te zien.

Om een de beste kleuren uit het QLED scherm te persen is de filmmaker beeldmodus het beste. Daarmee komen de kleuren beter overeen met de waarheid. Maar houd je van lekker overdreven kleuren dan is de standaard beeldmodus de instelling voor jou, maar je moet dan wel wat saturatie op de koop toenemen.

Wil je lekker gamen op dit 4K paneel dan kan je met de HDR10+ feature je hart ophalen want daarmee levert het scherm een explosie aan kleuren af. Dit alles via HDMI, zoals genoemd in 4K resolutie met een maximale verversingsfrequentie van 120 Hz.

Qua geluid hebben we helemaal niets te klagen en deze dunne televisie weet een aardige atmosfeer neer te zetten. Zowel in het laag al het hoog klinkt deze televisie absoluut niet vervelend. Wat wel opvallend is is dat de volume regelaar weinig verschil is in volume of we de televisie op stand “20” of standje “40” zetten. Natuurlijk biedt de QN90C ook de mogelijkheid om een extern geluidsapparaat aan te sluiten zoals een soundbar. Heb je die luxe niet dan hoef je je ook niet te schamen voor de QN90C. Als het om de cijfers gaat leveren de speakers 60 watt aan output.

Wat ook leuk is aan het geluid op deze televisie is dat doormiddel van object tracking op het scherm het geluid mee lijkt te gaan met het gevolgde object. Verder is er ondersteuning voor Dolby Atmos en Q-Symphony. Met dat laatste maak je luidsprekers onderdeel van een soundbar systeem, in plaats van deze helemaal uit te schakelen.

Overige features

Missen we dan wat? Ja want opvallend genoeg blijkt deze Samsung QE55QN90C niet te beschikken over Google Cast functionaliteit. Dat betekent dat je je oude Chromecast nog niet weg moet gooien als je daar veel gebruik van maakt. Heb je een Apple apparaat liggen dan kan je wel terecht met AirPlay.

Maak je gebruik van een cloud gaming dienst dan kan je op deze Samsung TV ook terecht. Zo log je bijvoorbeeld in op Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now en nog veel meer. Heb je een Bluetooth controller dan kan je deze ook gebruiken in combinatie met de QN90C.

Beoordeling

Deze Samsung QN90C heeft levert een mooi beeld met voldoende aansluitmogelijkheden voor randapparatuur zoals game consoles en ontvangers. De software werkt goed en is begrijpelijk maar tijdens onze testperiode hadden we wel last van het verdwijnen van onze draadloze verbinding. De afstandsbediening met zonnecollector is een mooie vooruitgang en scheelt weer een batterijtje in huis. Opvallend is wel dat de televisie geen Chromecast ondersteuning heeft.

De Samsung televisie is verkrijgbaar bij Bol.com, Amazon, Samsung, HelloTV en je vindt hem ook bij MediaMarkt en Coolblue.