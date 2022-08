Samsung Galaxy Tab A8 review: betaalbare tablet is perfecte keus voor het gezin

Het aanbod van betaalbare tablets is vrij ruim, maar toch zitten her en der er verschillen in de mogelijkheden. Samsung heeft enige tijd geleden de Galaxy Tab A8 uitgebracht; een betaalbare tablet met toch alle mogelijkheden. DroidApp heeft hem de afgelopen weken getest.

Samsung Galaxy Tab A8 review

Samsung brengt al lange tijd tablets uit op de markt. Betaalbare, maar ook tablets in het dure segment. In het goedkopere segment heeft Samsung de Galaxy Tab A8. Deze tablet kost ongeveer 200 euro, heeft alle basisbenodigdheden die je nodig hebt en dat met een goed updatebeleid en dus alle gemakken die je wilt. Is dat voldoende om hem in huis te halen? In de afgelopen maand heeft DroidApp de tablet uitgebreid getest, en onze bevindingen vind je terug in deze Samsung Galaxy Tab A8 review.

Verkooppakket

In de rechthoekige doos van de Samsung Galaxy Tab A8 vinden we de allereerst de tablet zelf. Daaronder bevindt zich wat papierwerk en heeft Samsung de laadkabel met de adapter gelegd. Hiermee kan het toestel dus gewoon opgeladen worden en hoef je niet zelf voor een adapter te zorgen.

Design en interface

Je kunt er niet omheen dat de Samsung Galaxy Tab A8 ‘gewoon een tablet’ is. Het apparaat heeft geen spannend ontwerp, en dat vragen we ook helemaal niet voor de prijs van dit toestel. De schermranden rondom het scherm zijn vrij dik, maar met dit formaat dan weer prettig is, zodat je hem goed kunt vasthouden. Het scherm zelf meet 10,5 inch en biedt een resolutie van 1920 x 1200 pixels. De beeldkwaliteit is voldoende en op zonnige dagen voldoet het scherm ook nog voldoende qua afleesbaarheid.

De Galaxy Tab A8 is achterop voorzien van een metalen behuizing, wat het toestel gelijk ook een luxe uitstraling geeft. Aan de achterzijde zien we een 8 megapixel camera. Daarop komen we later terug in de review van de Galaxy Tab A8. Aan de voorzijde van de tablet is overigens nog een 5 megapixel camera geplaatst. Niet alleen voor de selfies, maar bijvoorbeeld ook voor het videobellen.

Aan de zijkant vinden we de power-button en is er ruimte voor de volumetoets. Samsung voorziet de tablet verder van een USB-C poort, maar ook van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Interface

De interface is zoals we die van Samsung gewend zijn. Toch zien we wat kleine aanpassingen op het gebied van tablets. Zo kun je bijvoorbeeld op het vergrendelscherm snel het venster voor het invoeren van de pincode verplaatsen. Ben je een Samsung Galaxy-smartphone gewend, dan zal je opvallen dat veel zaken hetzelfde eruitzien. Met een veegbeweging open je de notificaties of het menu waar je alle geïnstalleerde apps kunt vinden. In de instellingen kun je nog verschillende zaken aanpassen. Wat betreft de snelheid zit het wel goed met de Galaxy Tab A8, de processor kan alles goed bijbenen.

Verbindingen

Samsung heeft de Galaxy Tab A8 uitgerust met WiFi 2.4 GHz en 5 GHz ondersteuning. Daarnaast kun je gebruikmaken van de Bluetooth-verbinding en is er locatiebepaling via onder andere GPS. Opvallend; net als in de Nokia T20 review is ons opgevallen dat de WiFi-verbinding af en toe wegvalt. Het lijkt een combinatie te zijn van de gebruikte componenten en een WiFi-netwerk dat op één band met zowel 2.4 GHz en 5 GHz gebruikt kan worden. Echter, in tegenstelling tot de Nokia T20 pakt de Samsung hier zelf wel weer het netwerk op. Je kunt het probleem zelf voorkomen door twee netwerken aan te maken op het modem.

Multimedia: beeld en geluid

Een tablet wordt vaak gebruik voor het afspelen van video’s. Daarvoor is de Samsung Galaxy Tab A8 ook prima geschikt. Het bekijken van een filmpje is geen enkel probleem en over de beeldkwaliteit mogen we ook niet klagen. Op zonnige dagen is het scherm ook voldoende af te lezen.

Met de Galaxy Tab A8 heb je weliswaar een middenklasse tablet, dat betekent echter niet dat je op van alles en nog wat in moet leveren. De geluidskwaliteit van de Samsung Galaxy Tab A8 is bijvoorbeeld meer dan goed voor de prijs van het toestel. Aan boven- en onderkant van de tablet bevinden zich de speakers en deze doen hun werk uitstekend. Je hoeft je hiervoor echt niet te schamen. Er is een goede balans in hoge- en lage tonen en ook de bass is nog best aardig aanwezig. Aan de onderkant van de tablet is nog de mogelijkheid om een 3,5 millimeter headset aan te sluiten. Natuurlijk behoort het ook tot de mogelijkheden om een Bluetooth-headset te verbinden met de Tab A8.

Camera

De camera’s op tablets worden doorgaans vaak gebruikt voor videobellen en zo nu en dan even een snelle foto. Fotograferen met een tablet blijft door de grootte van het apparaat nog wat gestuntel. Wat betreft de fotokwaliteit bij tablets is dit ook al een aandachtspunt, en dat zien we ook terug bij de Galaxy Tab A8. Voor huis-tuin en keuken foto’s voldoet de camera nog wel, maar wil je er meer mee doen, dan kun je beter je smartphone of camera erbij pakken.

Hieronder vind je twee foto’s die we voor de Samsung Galaxy Tab A8 review hebben geschoten. We missen de doortekening en ook de vastlegging van kleuren is maar matig. Inzoomen moet je helemaal niet doen; want dit gebeurt digitaal en verandert het beeld al snel in een foto vol pixelblokjes.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung voorziet de Galaxy Tab A8 van een Unisoc T618 chipset. Het werkgeheugen is afhankelijk van de gekozen geheugen-versie. Kies je voor de tablet met 32GB geheugen, dan is er 2GB RAM-geheugen, bij het 64GB model is dit 3GB. Het 128GB model is dit 4GB RAM. Daarbij is het geheugen eenvoudig uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Genoeg ruimte dus voor alles wat je op wilt slaan.

Wij hebben voor de review de laatstgenoemde. Rekening houdend met het feit dat we hier niet met een high-end tablet te maken hebben, is dit een hele fijne tablet om mee te werken. Alles werkt soepel en taken worden snel genoeg uitgevoerd. Vastlopers of andere vervelende eigenschappen zijn we in de afgelopen weken niet tegenkomen.

Over de batterijduur. Samsung levert de Galaxy Tab A8 met een 7040 mAh batterij. Het verbruik is ontzettend afhankelijk van wat je ermee doet. Een week onder gemiddeld gebruik hoeft geen probleem te zijn. Hierbij noteren we een schermtijd van circa 5 uur. Prima waardes. Een prima waarde haal je niet met de oplader, die kan opladen met een kracht van 7,5W, hoewel de tablet 15W laden ondersteund. Hiermee duurt het volledig opladen dus wel een paar uur. We kunnen het Samsung gezien de prijs niet geheel kwalijk nemen.

Updatebeleid

Samsung heeft een naam hoog te houden op het gebied van updates. Veel fabrikanten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. De Samsung Galaxy Tab A8 2022, die in december 2021 uitgebracht is, krijgt twee Android-updates; deze tablet wacht nog op Android 12 en zal ook bijgewerkt worden naar Android 13. Voor een periode van vier jaar worden er ieder kwartaal beveiligingsupdates uitgerold voor het apparaat.

Beoordeling

We hebben in de afgelopen ruim de tijd genomen om de Samsung Galaxy Tab A8 goed te testen. Zoek je een betaalbare tablet die je voor van alles kunt gebruiken, zonder dat je een fanatieke gamer bent of echt het onderste uit de kan wilt halen? Dan is dit een perfecte tablet. Met nog ruim drie jaar over van de beveiligingspatches en Android 13 in het verschiet, ben je ook de komende tijd zeker van een veilig apparaat. De update naar Android 12 wordt in de komende weken verwacht.

Eigenlijk schiet de Galaxy Tab A8 nergens in tekort. Al is de kwaliteit van de camera maar matig, maar dat zien we vaak met tablets, en zeker in deze prijsklasse. Naar onze mening koop je ook geen tablet voor het maken van foto’s. Een kleinigheidje is dat een vingerafdrukscanner ontbreekt, al hebben we die zeker niet gemist de afgelopen tijd. In vergelijking met de Nokia T20 die in dezelfde prijsklasse zit, zouden we voor de Galaxy Tab A8 gaan; net wat beter verfijnde interface gericht op tablets en duidelijk smoother in de prestaties als je de twee tablets naast elkaar legt.

Op moment van schrijven scoor je al een Samsung Galaxy Tab A8 voor 199 euro, en dat is voor dit fijne apparaat een prima prijs. Wil je zelf aan de slag met de Tab A8, dan kun je deze direct aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Amazon, MediaMarkt en bij Samsung zelf. Voor het geringe prijsverschil zouden we gaan voor minimaal 64GB.