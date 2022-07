Samsung Galaxy A53 review: in perfecte conditie voor succes

Samsung heeft ieder jaar een nieuwe lichting Galaxy A-smartphones klaarstaan. Dit jaar hoort daar onder andere de Samsung Galaxy A53 bij. Eerdere modellen in de A5X-serie waren al erg succesvol; gaat de Galaxy A53 dat ook lukken? En kunnen we dit toestel zien als het broertje van de Galaxy S22?

Samsung Galaxy A53 review

Mid-end smartphones bewijzen steeds vaker dat je echt niet zoveel geld hoeft uit te geven aan een nieuw toestel, om te profiteren van veel mooie eigenschappen. Dat bewees de voorganger van de Galaxy A53, de A52 al in onze vorig jaar verschenen Samsung Galaxy A52 review. De smartphonemarkt is nu uitgebreid met de Galaxy A53 en we hebben de afgelopen weken getest hoe goed het nieuwe model is.

Verkooppakket

Wat opvalt bij het ontvangen van de Samsung Galaxy A53 is dat het verkooppakket relatief klein is. Dit komt doordat niet alle zaken die van pas kunnen komen, meegeleverd worden met de telefoon. Wat papierwerk, een simnaald en natuurlijk het toestel zelf is het enige dat geleverd wordt. Dit betekent dat een kabel en een adapter niet met het toestel meekomen. Wel kun je dit uiteraard los aanschaffen.

Design en interface

De Samsung Galaxy A53 is de opvolger van de Galaxy A52, een smartphone die we vorig jaar hebben getest in onze Galaxy A52 review. Dat was al een prima toestel zonder echte nadelen. Samsung lijkt met de opvolger een relatief veilige keuze gemaakt te hebben; want het ontwerp is vrijwel gelijk aan dat van het vorige model. Het gaat om enkele millimeter verschil, waarbij de A53 een hele kleine fractie minder groot is.

De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant ligt goed in de hand, voelt degelijk aan en is goed afgewerkt. De cameramodule aan de achterkant is een bultje dat licht uitsteekt ten opzichte van de rest van de achterzijde. In de cameramodule zit de 64MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens, 5MP macrolens en 5MP dieptesensor, samen met de LED-flitser.

Aan de onderzijde van de smartphone zien we de USB-C aansluiting met daarnaast de poort voor de simkaart. Het simkaartslot kun je gebruiken voor een tweede simkaart of een geheugenkaart. De boven- en linkerzijde is leeg gelaten. We vinden de power-button en de volumetoets aan de rechterkant.

Waar het allemaal gebeurt is natuurlijk aan de voorkant van de smartphone. Samsung voorziet de Galaxy A53 wederom van een 6,5 inch Super AMOLED-scherm. Hierbij is de verversingssnelheid in vergelijking met de voorganger gestegen van 90Hz naar 120Hz, al is het de vraag of je bij het dagelijks gebruik dit verschil écht gaat merken. Het scherm levert een Full-HD+ resolutie af en we zijn zeker te spreken over het display. Op zonnige dagen is het aflezen geen enkel probleem; in een donkere omgeving kan de helderheid voldoende gedimd worden, wel zo prettig. Kleuren spatten van het scherm en met de details zit het ook helemaal goed. Bovenin het scherm is ruimte voor de front-camera.

Interface

Ben je bekend met de Galaxy-smartphones, dan zal de interface van de Samsung je niet geheel verrassen. Ook de Galaxy A53 wordt namelijk voorzien van One UI, welke over Android 12 draait. En dat is prima, want deze skin laat zich vanzelf bedienen, werkt prettig en laat je verschillende zaken personaliseren. Zo smooth als bijvoorbeeld bij OnePlus is het dan weer niet. Je merkt soms hele lichte vertragingen, maar die heb ik in de afgelopen weken niet als storend ervaren.

De applicaties staan in het menu door elkaar, maar gelukkig kun je dit gemakkelijk sorteren op alfabetische volgorde. Verder kun je natuurlijk direct terecht bij je notificaties en zijn er de widgets om het homescreen aan te passen naar eigen wens. Jammer is dat de Slimme Widgets, zoals we die van andere toestellen met One UI 4.1 zien, niet terug zien bij de Galaxy A53. Hiermee kunnen verschillende widgets in één widget gestopt worden en deze worden dan wisselend getoond.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen, internetten, sms’en, WhatsAppen… het is allemaal geen probleem met de Samsung Galaxy A53. Vanzelfsprekend, want dat zijn toch de dingen waarvoor je een smartphone koopt. Natuurlijk is het toestel uitgerust met 5G-ondersteuning en kun je een tweede simkaart plaatsen dankzij de ondersteuning voor dual-sim. Dit slot gaat dan wel ten koste van de geheugenkaart die je anders er zou kunnen plaatsen. Bellen gaat dus prima; de gesprekskwaliteit is hoog en we merken geen gekke dingen op.

Bij nieuwe meldingen en berichten kun je gebruik maken van Edge Lighting. Hiermee kun je de weergave van een notificatie bij een nieuw bericht aanpassen. Denk aan verschillende animaties in de balk; zodat je aandacht hier naar toe getriggerd wordt. Verder kun je ook aangeven welke kleur je wilt gebruiken, en natuurlijk is er nog het Always On Display.

Het typen van je berichten gaat standaard via het Samsung Toetsenbord, dat standaard meegeleverd wordt in de software van One UI. Dankzij Android kunnen er ook andere toetsenborden gedownload worden uit de Google Play Store. Internetten gaat ook vlot en zoals je mag verwachten. Voor WiFi is er zowel 2.4 GHz als 5 GHz ondersteuning. Verder zien we zaken als Bluetooth, NFC en GPS aan boord van de Galaxy A53.

Multimedia: muziek en film

De Samsung Galaxy A53 is ook een fijne metgezel als het gaat om multimedia. Allereerst voor de muziek. De geluidskwaliteit die het toestel weet te realiseren is namelijk van goede kwaliteit. Geen gekke eigenschappen, maar gewoon zoals je van een (mid-end) smartphone mag verwachten. Jammer is dat waar de Galaxy A52 nog beschikte over een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, deze bij de Galaxy A53 wegbezuinigd is. Natuurlijk is het wel mogelijk om via Bluetooth een headset te koppelen aan de smartphone.

Voor het bekijken van een filmpje is de Galaxy A53 ook een prima keuze. Zoals we al schreven; de resolutie is hoog; net als de helderheid die prima in orde is. Dit betekent een helder scherm op zonnige dagen en een voldoende gedimd scherm in de avonduren. Dankzij de ondersteuning voor de verversingssnelheid van 120Hz loopt alles lekker soepel. Samsung geeft je twee opties voor de schermverversing; 60Hz of 120Hz.

Camera: foto en video

Samsung heeft met haar Galaxy-smartphones een reputatie op fotografiegebied een naam hoog te houden. Vooral bij de Galaxy S-serie pakt Samsung doorgaans goed uit met mogelijkheden, maar inmiddels kan de A-serie zich daar ook goed bij meten. De camera van de Galaxy A53 moet ook weer mooie foto’s afleveren, en daarvoor heb je als gebruiker drie lenzen tot je beschikking.

En goede foto’s afleveren dat doet de Samsung Galaxy A53 zeker. Kleuren zijn rijk aanwezig, soms wel wat te overdreven, zoals we weliswaar van Samsung gewend zijn. Qua details zit het met de camera van de A53 ook wel goed. Wat soms wel opvalt is dat bij grotere contrastverschillen sommige delen te overbelicht worden, wat ten koste gaat aan de foto zelf. Je kunt bij de Galaxy A53 ook de groothoeklens gebruiken en aan de slag met 2x zoom. De Galaxy A53 is weliswaar geen high-end smartphone; de camera komt er best goed in de buurt, ook in de avonduren waarbij foto’s in het donker van goede kwaliteit zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de nachtmodus gebruiken, al dien je het toestel wel goed stil te houden.

De foto’s die met het toestel gemaakt zijn, kun je terugvinden in het digitale fotoalbum.

Front-camera

De front-camera van de Samsung Galaxy A53 telt 32 megapixel. De kwaliteit van de foto’s is goed. Het maken van een selfie is met dit toestel dan ook zeker geen enkel probleem. Details worden goed vastgelegd en kleuren komen goed overeen met de werkelijkheid.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Een mid-end smartphone hoeft tegenwoordig helemaal niet gek veel meer onder te doen voor een high-end toestel bij normaal gebruik. Samsung heeft bij de Galaxy A53 gekozen voor een Exynos 1280 chipset van de fabrikant zelf. Dit terwijl de voorgangers, zoals de A52 en Galaxy A52s nog met een chipset van Qualcomm werden geleverd. Een Exynos processor wordt doorgaans wat kritischer ontvangen. We moeten zeggen, in de afgelopen weken hebben we geen gekke dingen opgemerkt met het toestel. Taken worden vrij vlot uitgevoerd, zoals je mag verwachten voor de prijs van dit toestel.

De batterij van de Samsung Galaxy A53 heeft een capaciteit meegekregen van 5000 mAh. Dat is een mooie capaciteit, maar capaciteit zegt niet altijd wat over de prestaties in de praktijk. Bij de Galaxy A53 zit dat echter wel goed. De telefoon heeft bij intensief gebruik aan het eind van de dag nog 25 procent accu, en noteren we een screen-on-time van 3,5-4 uur. Een prima score.

Een minder prima score behaalt het toestel met de oplaadsnelheid. Dit kan met 25W, en hoewel dat niet ontzettend traag is, doen verschillende concurrenten zoals OnePlus en Xiaomi dit sneller. Daarbij wordt een oplader niet meegeleverd, dus wil je van de 25W snelheid profiteren, dan moet je nog een paar euro extra uitgeven en deze oplader los aanschaffen.

Updatebeleid

Samsung heeft een goede naam op het gebied van het updatebeleid van de fabrikant. De telefoonfabrikant past een goed updatebeleid ook toe bij de Galaxy A53. De smartphone wordt geleverd met Android 12. Net als de Galaxy S22-serie, die een flinke prijscategorie hoger liggen, kan de A53 rekenen op vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent dat het toestel tot en met Android 16 aan Android-updates krijgt. Beter ga je het, en al helemaal in deze prijscategorie, niet vinden.

Beoordeling

De Samsung Galaxy A53 is een erg fijne smartphone. Het blijft net als bij zijn voorganger een wat mager pakket met wat er aanwezig is. Geen oplader en ook geen siliconen case zoals we bij meerdere merken wel zien. Dat neemt niet weg dat het toestel zelf niets is, in tegendeel.

Ik gebruik zelf de Samsung Galaxy S22+ als ‘daily driver’ en eigenlijk miste ik dat toestel niet toen ik de Galaxy A53 gebruikte. Voor de doorsnee gebruiker zullen er nauwelijks verschillen opvallen. De accuduur is zelfs beter bij de A53; al zal je voor het echt zware werk de prestaties van de S22 willen hebben. Met de Galaxy A53 kun je jarenlang vooruit; niet alleen vanwege de updates; ook de rest van de specificaties zijn dik in orde, ondanks dat ze op niet gek veel verschillen met die van de voorganger, de Galaxy A52.

Je kunt de Samsung Galaxy A53 kopen bij Samsung zelf, Belsimpel, Mobiel, Coolblue, Bol.com, Amazon en MediaMarkt. Ook kun je terecht bij de providers; Ben, Hollandsnieuwe, Simyo, KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 364,00 euro

Bedankt Dominick Viëtor van SmartphoneMan

voor de foto’s van de Galaxy A53 voor deze review!