Samsung Galaxy A52 review: populair model nog verder verfijnd

Samsung doet al jarenlang goede zaken met haar Galaxy A-serie. De Galaxy A50 en A51 gooide hoge ogen. Nu mag Samsung dit kunstje opnieuw laten zien met de Galaxy A52. In de afgelopen weken hebben we het toestel uitgebreid aan de tand gevoeld. Onze bevindingen lees je in de Galaxy A52 review.

Samsung Galaxy A52 review

We hebben een nieuwe uitgebreide test voor je. Deze keer hebben we bezoek gekregen van de Samsung Galaxy A52. Het is het derde toestel uit de Galaxy A5X-serie, waarbij we eerder de Galaxy A51 review en de test van de Galaxy A50 hebben geschreven. Wederom heeft Samsung nu alles uit de kast gehaald bij de A52, zodat het merk ook hiermee weer hoge ogen moet kunnen gooien. Deze modellen scoren namelijk ontzettend goed, dus het moet gek lopen als de A52 dit succes niet kan voortzetten. Maar heeft Samsung genoeg moeite gedaan om ook hier weer mee te kunnen scoren? Dat gaan we onderzoeken in de review van de Galaxy A52.

Verkooppakket

Samsung levert de Galaxy A52 in een doosje met daarin een USB-datakabel, adapter en het toestel zelf. Ook wordt er wat papierwerk en een simnaald meegeleverd. Verder niets. Dat is in vergelijking met verschillende concurrenten wat aan de magere kant, waar vaak ook nog een siliconen hoesje wordt meegeleverd. Die mazzel heb je met de A52 dus niet. Daarbij wordt niet de snelste lader meegeleverd en is de datakabel (zoals eigenlijk altijd het geval is bij Samsung) aan de erg korte kant.

Design en interface

De Samsung Galaxy A52 is een toestel met een vrij groot ontwerp, al ontkom je daar vandaag de dag niet aan. De smartphone voelt erg degelijk aan, maar de matte plastic achterkant voelt daarentegen wel wat goedkoop aan. Na weken van met een roze toestel rondgelopen te hebben, kan ik zeggen dat het verder wel meer grip geeft dan bijvoorbeeld glas. De kleur is overigens zelf te bepalen bij de smartphone. Dit is de kleur ‘Awesome Violet’, al lijkt deze op de foto’s meer blauw. Je kunt ook je keuze laten vallen op zwart, blauw of wit. Dankzij de plastic behuizing is hij wel relatief licht.

De voorkant is de kant waar het allemaal gebeurt op de Galaxy A52. We vinden hier een 6,5 inch beeldscherm, welke overigens best wel gevoelig is voor vingerafdrukken. Voor de Galaxy A52 review hebben we het 4G-model ontvangen. Deze heeft een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl het 5G-model een 120Hz verversingssnelheid kent. In de praktijk zal dit echt niet opvallen, zo kunnen we concluderen uit eerdere testen. Het scherm levert een Full-HD+ resolutie, is een Super AMOLED-paneel en heeft bovenin een opening voor de front-camera.

Samsung heeft het toestel aan de bovenkant voorzien van een simslot. De USB-aansluiting vinden we natuurlijk onderaan het toestel, terwijl we rechts de volumetoets en power-button terugvinden. De linkerkant van de smartphone is leeg gelaten. Aan de achterzijde heeft Samsung de A52 voorzien van een quad-camera, waarbij de cameramodule iets opgehoogd is in vergelijking met de rest van de achterzijde.

Interface

Samsung heeft over Android 11 de eigen One UI skin liggen. Deze wijkt best wel af van de standaard Android-interface, maar dat hoeft niet perse een nadeel te zijn. Het kan soms even wennen zijn, als je van een ander merk komt, maar het laat zich voldoende zelf wijzen. Aan boord van deze skin vind je een aantal aanvullende opties die je kunt gebruiken. Groot voordeel vind ik dat je, net als bij de Galaxy S21-serie, het linker startscherm vullen met de Google Feed. Veel beter dan de Bixby-schermen.

Je kunt ook kiezen voor dynamisch vergrendelscherm. Hierbij kun je verschillende categorieën kiezen zoals honden, katten en landschappen. Iedere keer dat je je scherm aanzet, verschijnt er een andere foto. Van een schattig kijkende kitten tot aan een schitterend landschap, of een ander soort kunstwerk.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Bellen doet de Galaxy A52 zonder problemen. Voor het bellen is er de eigen dialer van Samsung; voor het versturen van berichten de Android Berichten app. Wel is deze applicatie aangepast door Google, zodat deze past bij de stijl van Samsung, zo schreven we eerder al. De belkwaliteit is prima, al vind ik het gesprek soms ‘te warm en vol’ waardoor de verstaanbaarheid van de ander achteruit gaat. Bovenop het toestel is er het simslot met dual-sim ondersteuning. Kies je ervoor om twee simkaarten te plaatsen, dan gaat dit wel ten koste van de ruimte voor een geheugenkaart.

De smartphone van Samsung geeft je de Chrome-browser voor het internetten, al kun je tijdens het instellen van je telefoon ook kiezen voor de Samsung Internet-app. Er is ondersteuning voor 2.4GHz, WiFi 5GHz en natuurlijk het mobiele netwerk. Qua connectiviteit is er verder Bluetooth, locatiebepaling, NFC en je kunt op de 3,5 millimeter aansluiting een eigen headset aansluiten.

Multimedia: muziek en film

De Samsung Galaxy A52 leent zich prima voor het bekijken van een video of het luisteren van muziek. We beginnen met de eerste bezigheid; het 6,5 inch Super AMOLED-scherm is op zonnige dagen nog prima afleesbaar en kan in de avonduren nog prima gedimd worden. Het beeld van de smartphone is kleurrijk en bevat voldoende details. Weinig op aan te merken.

Voor de muziekliefhebber doet de Galaxy ook goed zijn werk. De speakers zijn voor een mid-end toestel van hoge kwaliteit; voldoende bass en het volume kan op een prima hoog volume. Dit hebben we absoluut slechter gezien in deze prijsrange waarin de A52 is geplaatst. Een ander voordeel is de aanwezigheid van de 3,5 millimeter poort. Zo kun je een eigen headset aansluiten. Uiteraard is het ook mogelijk om de telefoon te verbinden met een Bluetooth headset.

Camera: foto en video

Misschien wel één van de belangrijkste onderdelen in de Galaxy A52 review: hoe is de camera? Daarvoor hebben we het toestel uitgebreid aan de tand gevoeld. Eerst even over de opstelling. Aan de achterzijde van de Samsung zijn vier lenzen geplaatst. Dit is een 64 megapixel hoofdlens, 12MP groothoek, 5MP macro en 5MP dieptelens. De camera-app is gebruiksvriendelijk en behoeft eigenlijk geen verdere uitleg.

We hebben de camera van de Samsung Galaxy A52 onder verschillende omstandigheden getest. Duidelijk is dat we hier echt weer een echte Samsung-camera zien. Dit resulteert in foto’s die rijk verzadigd zijn met kleuren, veel details hebben en doorgaans een goede balans in het contrast en de belichting. Hier kunnen we moeilijk negatief over zijn, want de fotokwaliteit bij de Galaxy A52 is bovengemiddeld goed.

Waar ik wel af en toe moe van werd, is de automatische scène-optimalisatie, te herkennen aan het waaier-icoontje in de hoek. Kleuren en dergelijke zouden op de desbetreffende omgeving afgestemd moeten worden, maar het resultaat is niet altijd even positief. Zo valt me op dat kleuren soms overdreven overbelicht worden, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is een functie die ik bij iedere Samsung liever weer snel uitzet.

Je kunt de telelens gebruiken om in te zoomen, maar een macrofoto maken wordt dan een wat lastiger klusje voor het toestel. Vaak is de foto op grote delen niet scherp, en dat hoort natuurlijk niet bij een macro-foto. Voor de doorsnee foto’s is de telelens vrij goed bruikbaar, al merken we dat de foto’s niet haarscherp zijn. Dat mag je misschien echter ook niet verwachten voor deze prijs, dus dat rekenen we de A52 niet erg aan.

In de avonduren presteert de camera van de Galaxy A52 ook prima. Desgewenst kun je ook de nachtmodus gebruiken, waarmee de donkerste objecten nog wat verder opgelicht worden. In de avonduren valt ook de groothoeklens positief op. Bij toestellen in deze prijsklasse is dat absoluut wel eens anders. Overdag doet de groothoeklens ook goed zijn werk.

Hieronder vind je twee foto’s die we met de A52 hebben gemaakt. Meer foto’s die we hebben gemaakt, vind je terug in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Samsung Galaxy A52 laat je in 4K filmen met 30fps. Eventueel kun je ook aan de slag met de Full-HD resolutie en dan in 60fps per seconde filmen. Jammer dat je wel in kunt zoomen, maar niet tussen de hoofdlens en de groothoeklens kunt schakelen tijdens het schieten van een video. Ook het maken van een slow-motion video behoort tot de mogelijkheden. De videokwaliteit lichten we hieronder uit in twee voorbeeldvideo’s.



Overige mogelijkheden

Een smartphone zou geen smartphone zijn als er niet nog meer mogelijkheden en opties zijn te vinden. Ook bij de Samsung Galaxy A52 is dat het geval. Daar gaan we dieper op in, in dit onderdeel van de Galaxy A52 review.

Ik wil in ieder geval benadrukken dat eenmaal de wekker niet afgegaan is, terwijl dat wel had gemoeten. Dat zorgde voor een later begin van de werkdag. De oorzaak hebben we niet kunnen ontdekken.

Vingerafdrukscanner

De Samsung Galaxy A52 heeft een in-display vingerafdrukscanner. Deze doet prima zijn werk en vinden hem nauwkeurig in zijn doen en laten. Een minpunt vind ik wel dat er maar maximaal drie vingerafdrukken opgeslagen kunnen worden, terwijl dit bij concurrenten vaak vijf is. Het kan soms net wat handiger zijn om nog een extra vinger op te kunnen slaan.

Edge Vensters

In het begin waren alleen de high-end smartphones voorzien van Edge Vensters, maar sinds langere tijd is die functie ook op andere modelreeksen terug te vinden. Zo ook bij de Galaxy A52. Via Edge Vensters, wat een balk aan de zijkant is, heb je toegang tot snelkoppelingen naar je favoriete apps, maar ook extra tools. Denk aan extra opties voor het maken van een schermafbeelding, je contactpersonen of je klembord, nieuws of iets anders.

Always On Display

Je kunt op de Galaxy A52 ook aan de slag met het instellen van het Always On Display. Hierbij kun je kiezen uit negen verschillende klokstijlen, waarbij je ook nog de kleuren aan kunt passen. Middels het altijd-aan scherm heb je altijd zicht op binnen gekomen notificaties, de tijd en het accupercentage. Bij de instellingen kun je aangeven of je het Always On Display altijd ingeschakeld wilt hebben, alleen tussen bepaalde tijden of gedurende 10 seconden nadat je op het scherm hebt getikt.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Voor de review hebben we de Samsung Galaxy A52 4G-versie. Deze is voorzien van een Snapdragon 720G processor, een octa-core chipset van Qualcomm. Het 5G-model verschijnt met de Snapdragon 750G, welke een vergelijkbare rekensnelheid levert. In de praktijk komt naar voren dat het toestel zijn taken goed genoeg uitvoert. Hij kan de verschillende taken goed bijbenen en ook het multitasken gaat het toestel goed af. Soms merk ik een kleine lag, maar dit heb ik niet als storend ervaren.

Het geheugen van het toestel komt uit op 128GB. Je kunt de 4G-versie van de Galaxy A52 ook met 256GB opslagruimte kopen. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Dit slot gaat dan wel ten koste van de ruimte voor een tweede simkaart. De Samsung Galaxy A52 wordt geleverd met 6GB aan werkgeheugen.

De accucapaciteit van het toestel komt uit op 4500 mAh, dat 500 mAh meer is dan bij de Galaxy A51. Hoe zit het met het uithoudingsvermogen van de telefoon? Duidelijk is dat het uithoudingsvermogen een stuk verder verbeterd is, in vergelijking met de A51. We vermoeden dat de keuze voor een chipset van Qualcomm in plaats van een eigen Exynos chipset, hierbij in het voordeel werkt. Met intensief gebruik noteren we aan het eind van de dag een screen-on-time van ruim vier uur, en dan zit er nog voor circa 35 procent sap in de batterij. Een keurige score.

Wat dan wel weer minder is, is dat Samsung voor het opladen een 15W accu levert, terwijl het toestel met 25W opgeladen kan worden. Deze kun je weliswaar los aanschaffen, maar er zijn genoeg merken die gewoon de snelle lader meeleveren.

Updatebeleid

Een ijzersterk punt van de Samsung Galaxy A52 is het updatebeleid. Vanaf release krijgt het toestel vier jaar lang beveiligingsupdates. Samsung zal voor het toestel maandelijks een nieuwe security-patch beschikbaar stellen. Daarbij zal de Galaxy A52 drie jaar lang bijgewerkt worden met Android-updates.

Beoordeling

De Galaxy A-serie zorgt al jarenlang voor hoge verkoopaantallen. De toestellen wisten zich ook keer op keer te bewijzen dat je voor veel minder geld dan een high-end smartphone, een uitstekend toestel kreeg. We kunnen kort wezen; dat geldt absoluut ook voor de Samsung Galaxy A52. Punten die voor verbetering vatbaar waren bij de Galaxy A51, zoals de wisselend presterende camera en achterlopende updates, zijn aangepakt met dit model. Daarbij is de accuduur overduidelijk verbeterd, heb je een goede camera, zit het qua snelheid wel snor en krijgt de A52 een set prima speakers. Tel daar het geweldige updatebeleid bij op, en de rekensom is snel gemaakt.

Grote minpunten heeft de Galaxy A52 eigenlijk niet. Misschien dat het verkooppakket nog wat verbeterd mocht worden met bijvoorbeeld een snellere lader en een siliconen hoesje. Ben je eruit dat je de A52 wilt hebben, hoef je alleen maar te beslissen of je in de toekomst 5G wilt gaan gebruiken. Is 4G voldoende voor je, dan bespaar je weer vijf tientjes.

Je kunt de Samsung Galaxy A52 kopen bij Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel, Amazon en Mobiel.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 321,00 euro