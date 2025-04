Samsung stopt met updates voor Galaxy S20-serie, A52, A32 en A72

Samsung stopt met het verspreiden van updates voor zes toestellen. Het gaat hierbij onder andere om drie modellen uit de Galaxy S20-serie. De vijf jaar oude toestellen worden niet langer meer bijgewerkt, en dit geldt ook voor drie modellen uit de A-serie.

Geen updates meer voor Galaxy S20-serie

Samsung heeft de lijst bijgewerkt met de updateplannen voor haar Galaxy-toestellen. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de Galaxy S-serie en bij drie modellen uit de Galaxy A-serie. Voor in totaal zes toestellen stopt de Zuid-Koreaanse fabrikant met het beschikbaar stellen van updates. Allereerst geldt dit voor de Samsung Galaxy S20-serie, bestaande uit de Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra. Deze toestellen zijn vijf jaar oud en voor deze smartphones was beloofd dat de updates tenminste tot februari 2022 (twee jaar na release) zouden doorgaan. Dat is uiteindelijk met drie jaar extra verlengd. Vorige week verscheen de beveiligingsupdate van maart voor de S20-serie.

Updates volgen ook niet meer voor drie modellen in de Galaxy A-reeks. Het gaat hierbij om de Samsung Galaxy A52, Galaxy A32 en de Galaxy A72. Deze modellen verschenen in maart 2021. Vorig jaar juni stopte het merk al met de uitrol van grote updates. De smartphones werden uitgebracht met de belofte van vier jaar lang updates. Inmiddels krijgen vrijwel alle toestellen minimaal 6 jaar updates bij Samsung.

De wijzigingen voor het updatebeleid voor de Galaxy S20-serie, geldt niet voor de Galaxy S20 FE. Dat toestel verscheen in september 2020 en zal dus tot en met dit najaar bijgehouden worden met updates. Daarna zal ook het doek daarvoor vallen.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend