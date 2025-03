Samsung Galaxy Tab S10 FE tablets zijn uitgelekt: foto’s en specs

Samsung breidt de Galaxy Tab S10-serie uit met nieuwe “Fan Edition” tablets. Een recente lek onthult gedetailleerde informatie over deze toestellen, die een betaalbaarder alternatief vormen binnen de serie.

Galaxy S10 FE tablets in het nieuws

Samsung komt met uitbreiding voor de Galaxy Tab S10-serie. We krijgen nieuwe Fan Edition-tablets met een 10,9 inch scherm en een 13,1 inch scherm. Het zal gaan om de Galaxy Tab S10 FE en de Tab S10 FE+. Dankzij Winfuture krijgen we de nodige gegevens alvast te weten, en zien we ook wat foto’s van de nieuwe tablets.

De resolutie van de Galaxy Tab S10 FE bedraagt 2304 × 1440 pixels, terwijl de S10 FE+ een resolutie van 2880 × 1800 krijgt. Beide tablets ondersteunen de S Pen, al is niet bevestigd welk type display wordt gebruikt. Mogelijk kiest Samsung niet voor AMOLED, een bekend onderscheid tussen de Fan Edition en de reguliere modellen.

In tegenstelling tot de overige modellen in de Galaxy Tab S10-serie, die worden aangedreven door MediaTek-chips, maken de Tab S10 FE en S10 FE+ gebruik van de Exynos 1580-processor. De tablets zijn verkrijgbaar met 8GB of 12GB RAM en opslagopties van 128GB of 256GB. Daarnaast beschikken beide apparaten over een microSD-kaartsleuf voor extra opslagruimte.

Op cameragebied zijn beide modellen uitgerust met een enkele 12MP frontcamera en een 13MP camera achterop. De batterijcapaciteit verschilt: de Tab S10 FE heeft een 8000 mAh accu, terwijl de Tab S10 FE+ een grotere 10.090 mAh batterij bevat. Beide ondersteunen 45W snelladen.

De behuizing van de Galaxy Tab S10 FE-serie is van metaal en biedt IP68-waterbestendigheid. De tablets draaien op One UI 7, terwijl de rest van de Galaxy Tab S10-serie deze update pas vanaf april 2025 zal ontvangen.

Volgens de gelekte informatie begint de prijs van de Galaxy Tab S10 FE bij 579 euro voor het 8GB/128GB model. Een upgrade naar 12GB/256GB kost 100 euro extra. Een 5G-versie is beschikbaar voor een meerprijs van 100 euro per variant, wat betekent dat de prijzen variëren tussen 579 euro en 779 euro.

De Galaxy Tab S10 FE+ start bij 749 euro, met vergelijkbare opslag- en 5G-upgrades, wat resulteert in een prijsbereik van 749 euro tot 949 euro. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar vermoedelijk verschijnen deze tablets vóór juli 2025.