Samsung Galaxy Tab S10-serie gepresenteerd: nu verkrijgbaar in Nederland

Samsung heeft de nieuwe Galaxy Tab S10 tablets aangekondigd. Deze serie bestaat uit de Tab S10+ en de Tab S10 Ultra. Allebei de modellen zijn vanaf nu direct beschikbaar in Nederland.

Galaxy Tab S10-serie is officieel

We schreven gisteren al over de Galaxy S24 FE. De fabrikant heeft echter nog twee modellen gepresenteerd. Het zijn twee nieuwe tablets in de Galaxy Tab S10-serie. Het zijn de Galaxy Tab S10+ en de Galaxy Tab S10 Ultra. Beide modellen worden geplaatst in het high-end segment en zijn volgens de fabrikant speciaal ontwikkeld voor het gebruik van AI.

Allebei de tablets worden geleverd met de S Pen. Er is Samsung Knox-ondersteuning, en natuurlijk de verschillende AI-functies zoals Note Assist en verschillende fototools. Functies als Circle to Search en Sketch to Image is onder andere aanwezig en ook andere handige tools vind je terug op de Tab S10-serie.

Samsung levert de Tab S10+ met een 12,4 inch scherm en een 14,6 inch paneel op het Ultra-model. Opvallend is de aanwezigheid van de MediaTek Dimensity 9300+ chipset; we zagen nog niet eerder een MediaTek processor in een Galaxy Tab S-model. Het geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Qua afmetingen komen deze overeen met de voorgangers, al zijn de Tab S10-modellen 0,1 millimeter dunner en zo ongeveer 15 gram lichter. Samsung belooft ook een IP68 certificatie voor stof- en waterdichtheid. De Ultra komt met een 12MP groothoek en 12MP hoofdlens, 11.200mAh batterij met 45W lader, de Tab S10+ met een 10,090 mAh batterij en eveneens 45W laden.

Je kunt de tablets vanaf nu kopen bij Samsung, Coolblue en MediaMarkt.