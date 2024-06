Samsung Galaxy Tab S10 Ultra verschijnt in renders: niets nieuws?

Samsung is druk bezig met de nieuwe Samsung Galaxy-tablets. Nu verschijnen online de renders van de nieuwe Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. De nieuwe tablet lijkt niet veel nieuws mee te krijgen. Is dat ook zo?

Galaxy Tab S10 Ultra in renders

In de aanloop naar de Samsung aankondiging volgende maand, zijn er nieuwe renders van de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra gelekt. Deze beelden bieden een eerste blik op de nieuwe tablet, die opvallend veel overeenkomsten vertoont met zijn voorganger, de Galaxy Tab S9 Ultra.

De renders, gepubliceerd door Android Headlines, tonen een tablet met een groot scherm en een vrijwel identiek ontwerp als de Tab S9 Ultra, die vorig jaar werd gelanceerd. Op de afbeeldingen is te zien dat de Galaxy Tab S10 Ultra opnieuw is uitgerust met twee camera’s, een opbergplek voor de S Pen, en een inkeping op het display. Wat betreft de afmetingen, lijkt de nieuwe tablet nauwelijks te verschillen van zijn voorganger. Met een afmeting van 326,4 x 208,6 x 5,45 mm is hij slechts 0,05 mm dunner dan de Tab S9 Ultra. Deze minimale verandering brengt de Tab S10 Ultra dichter bij de dunheid van de 5,1 mm iPad Pro 13-inch, hoewel het verschil nog steeds marginaal is.

Er zijn op moment van schrijven weinig geruchten over de nieuwe Tab S10-serie. Wel wordt er gespeculeerd over de aanwezigheid van een MediaTek-processor in sommige modellen. De verwachting is dat de nieuwe serie voornamelijk een specificatie-upgrade zal zijn ten opzichte van de Tab S9. Toch zou Samsung, bekend om zijn innovaties, best enkele verrassingen in petto kunnen hebben.

De officiële onthulling van de Galaxy Tab S10-serie wordt verwacht tijdens Samsung’s Unpacked-evenement, gepland op 10 juli. Naast de Tab S10 Ultra, worden ook de Fold and Flip 6, de Watch 7 en de Galaxy Ring verwacht op dit evenement.