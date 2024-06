Samsung Galaxy Ring: dit wordt de nieuwe oplaadcase

De nieuwe Galaxy Ring zal één van de spannendste gadgets zijn van dit jaar. Samsung zal de nieuwe gadget naar verwachting volgende maand aankondigen. Dankzij een leaker krijgen we nu een beeld van de oplaadcase te zien.

Oplaadcase van Galaxy Ring

De oplaadcase van de nieuwe Galaxy Ring is online verschenen. De foto wordt gedeeld door Ice Universe, een bron die vaker vroegtijdig informatie deelt over nieuwe (Samsung-) producten. Over de Galaxy Ring is de afgelopen tijd al het nodige aan nieuws gedeeld, maar bij dit nieuws wordt er geen nieuwe informatie gedeeld. In de oplaadcase is een verhoging te zien, waar vermoedelijk de contactpunten zitten voor de ring. Op deze manier kan de nieuwe gadget opgeladen worden.

Eerdere geruchten spraken erover dat de Samsung Galaxy Ring zowel zelfstandig, als middels de Galaxy Watch kan samenwerken. Het moet inzicht geven in bijvoorbeeld de gezondheidsgegevens van de gebruiker. Naar verluidt zou Samsung de nieuwe Ring in juli aankondigen. Dan zien we ook de Flip 6 en Fold 6 smartphone, en vermoedelijk nieuwe smartwatches.