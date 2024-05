Samsung Galaxy Ring prijs opgedoken; komt met maandelijks abonnement

Samsung zal binnenkort de Galaxy Ring aankondigen. De telefoonfabrikant lanceert de slimme accessoire tijdens een nieuwe editie van Unpacked. Nu horen we meer over de prijs en over wat Samsung er verder mee van plan is.

Galaxy Ring wordt duur

Een flink prijskaartje zal aan de Galaxy Ring hangen. Dat wordt duidelijk na de informatie van ogesh Brar, die vaker vroegtijdig nieuws deelt uit de smartphonewereld. De Galaxy Ring is één van de acht producten die we deze zomer gaan zien van Samsung, zo schreven we gisteren. De fabrikant presenteert dan een gadget die we nog niet eerder gezien hebben bij het merk en deels een alternatief kan zijn voor de Galaxy Watch. De Galaxy Ring zal namelijk ook in staat moeten zijn om gegevens rondom de gezondheid vast te leggen.

De Samsung Galaxy Ring zal volgens Brar in de VS een adviesprijs krijgen van tussen de 300 en 350 dollar. Als we dat omrekenen naar euro’s komt dat neer op een prijs tussen de 275 en 325 euro. In India zou het product omgerekend 388 euro gaan kosten. De bron meldt verder dat er een maandelijks abonnement bij zit. Op dit moment is onbekend of dit verplicht is, of dat dit een uitgebreidere ervaring biedt. Dit abonnement zou ‘minder dan 10 dollar gaan kosten’. Wat de precieze inhoud van het abonnement is, is evenmin bekend.

We zullen van de zomer meer details gaan horen over de Galaxy Ring. Zie jij jezelf al lopen met deze nieuwe gadget van Samsung?